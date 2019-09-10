Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. Во вторник Сенцов в общении с украинскими СМИ заявил, что вернется в Крым "только на танках".

с чего всё началось

Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

В Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке

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