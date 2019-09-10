Политика
РБКВ Крыму предложили Сенцову вернуться на полуостров в автозаке
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил украинскому режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за терроризм, вернуться в Крым не на танках, а в автозаке. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».
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Сенцов может вернуться в Крым только в машине для перевозки преступников — автозаке. Другого варианта нет.
— Ефим Фикс, украинский политикРЕН ТВ 09:30
с чего всё началось
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что осуждённый в России за терроризм Олег Сенцов может вернуться на полуостров только в автозаке, сообщает РИА "Новости".Life.ru12:01
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Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
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В случае победы действующий премьер-министр страны хочет увеличить территорию Израиля за счет новых территорий: - Сегодня я заявляю о намерении после формирования нового правительства распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и северную часть Мертвого моря, - заявил Нетаньяху.
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Sport24.ru 10:40
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Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
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Клип Тимати и Гуфа набрал больше 1 млн дизлайков на YouTube за два дня
Клип Тимати и Гуфа «Москва» за два дня собрал более миллиона дизлайков.
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Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания
Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
РИА Новости 11:58
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
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Paramount переснимет боевик «Без лица»
Экономика сегодня 13:38
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Посол РФ объяснил рост числа погибших россиян в Турции
Российский посол в Анкаре Алексей Ерхов рассказал, почему с начала нынешнего туристического сезона увеличилось число смертей среди россиян, которые отдыхал в Турции.
Газета.Ru 20:53
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В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
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РИА Новости 19:33
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Российская газета 05:55
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Брат Погба: Поль обсуждал свой возможный трансфер в Примеру с Месси
Матиас Погба, брат полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, что хавбек обсуждал свой возможный переход в чемпионат Испании.
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Бывший форвард «Спартака» Луис Адриано отметился первым хет-триком за свою новую команду — бразильский «Палмейрас».
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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
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Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
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