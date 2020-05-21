Политика

RT на русскомRT на русскомВ Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
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Общественники потребовали от ООН отреагировать на водную блокаду Крыма

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Украинские общественники из Крыма расскажут об ущемлении их прав на Украине

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Наука

Древнейшие жители Байкала оказались родичами коренных американцев

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Общество

Глава Алушты извинилась за слова про собак

Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Газета.Ru 15:10
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Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Газета.Ru 09:20
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Полиция опубликовала видео с обыска у блогера Лёхи Кочегара

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Zabnews.ru 21:29
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Политика

Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
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Власти Колымы готовят новое постановление об ограничительных мерах

Правительство Магаданской области готовит постановление о режиме работы Колымы с 25 мая по 8 июня, – сообщил глава региона Сергей Носов.
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Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов

Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
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Общество

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
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Общество

NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса

Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
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Общество

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
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Общество

В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 19 мая в 15:38
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
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Политика

Путин рассказал о будущем дистанционного образования в России

Ранее Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ.
Pravda.Ru 08:12
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Кино

Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II

Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
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Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
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Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Политика

НАТО собралось провести экстренное заседание из-за выхода США из ДОН

В пятницу состоится экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, сообщил альянс.
Взгляд.ру 15:51
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Киберспорт

Выход шутера Valorant состоится 2 июня

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Экономика

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
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Гаджеты

AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре

Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
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Семья Хашогги простила убийц журналиста

Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
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ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции

Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
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Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине

Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
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Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
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Глава МОК сообщил о возможной отмене Олимпиады в Токио

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться.
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Вышел свежий тизер фильма «Довод» Кристофера Нолана

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В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Технологии

Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус

Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
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Сенат США одобрил законопроект, способный ограничить китайские IPO

Сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах.
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Как работают Яндекс.Новости?
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