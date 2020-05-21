Политика
RT на русскомВ Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Происшествия
Полиция опубликовала видео с обыска у блогера Лёхи Кочегара
УМВД России по Забайкальскому краю опубликовало видео проведения обыска 20 мая у читинского блогера Лёхи Кочегара – Алексея Закружного.
Zabnews.ru 21:29
Политика
Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ
Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
РЕН ТВ 19:57
Здоровье
Власти Колымы готовят новое постановление об ограничительных мерах
Правительство Магаданской области готовит постановление о режиме работы Колымы с 25 мая по 8 июня, – сообщил глава региона Сергей Носов.
Московский Комсомолец Колыма 19:57
Технологии
Эксперт рассказал, есть ли вредное излучение от смартфонов
Излучение от смартфонов действительно есть, однако единого мнения по поводу его вреда среди ученых нет.
ПРАЙМ 19:03
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
Общество
NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса
Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше.
ТАСС 00:26
Общество
Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня.
Вести.Ru 10:49
Общество
В Москве умерли еще 75 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались еще 75 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 19 мая в 15:38
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Путин рассказал о будущем дистанционного образования в России
Ранее Владимир Путин назвал дату проведения ЕГЭ.
Pravda.Ru 08:12
Кино
Россияне высмеяли чернокожего князя в сериале о Екатерине II
Российские пользователи Twitter высмеяли западный сериал «Великая» о Екатерине II за то, что князя Ростова сыграл темнокожий актер.
URA.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru 17:15
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Политика
НАТО собралось провести экстренное заседание из-за выхода США из ДОН
В пятницу состоится экстренное заседание Совета НАТО в связи с решением США выйти из Договора по открытому небу, сообщил альянс.
Взгляд.ру 15:51
Киберспорт
Выход шутера Valorant состоится 2 июня
Матч ТВ 11:16
Экономика
Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
Гаджеты
AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре
Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами.
NewInform 10:36
Происшествия
Семья Хашогги простила убийц журналиста
Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.
REGNUM 21:39
Политика
ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции
Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России.
REGNUM 17:35
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 08:56
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Спорт
Глава МОК сообщил о возможной отмене Олимпиады в Токио
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться.
News.ru 02:37
Кино
Вышел свежий тизер фильма «Довод» Кристофера Нолана
Киноафиша России 07:40
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
Технологии
Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус
Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.
Lenta.ru 21:50
Политика
Сенат США одобрил законопроект, способный ограничить китайские IPO
Сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, который может лишить китайские компании возможности размещать свои акции на американских биржах.
Интерфакс 06:38