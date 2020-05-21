В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Общество Глава Алушты извинилась за слова про собак Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. 110

Происшествия Полиция опубликовала видео с обыска у блогера Лёхи Кочегара УМВД России по Забайкальскому краю опубликовало видео проведения обыска 20 мая у читинского блогера Лёхи Кочегара – Алексея Закружного. 34

Политика Советник Трампа анонсировал переговоры с Россией по СНВ Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями. 2

Здоровье Власти Колымы готовят новое постановление об ограничительных мерах Правительство Магаданской области готовит постановление о режиме работы Колымы с 25 мая по 8 июня, – сообщил глава региона Сергей Носов. 2

Общество Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони. 38

Общество NYT: власти США могли предотвратить 54 тыс. смертей из-за коронавируса Американские исследователи полагают, что власти США могли избежать около 54 тыс. летальных исходов в стране из-за заражения новым коронавирусом, если бы начали вводить санитарные меры на две недели раньше. 18

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 18

Политика В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

Гаджеты AMD и Nvidia выпустят видеокарты нового поколения в сентябре Пока есть точные данные о том, что AMD планирует выпустить видеокарты поколения Navi на архитектуре RDNA2 а Nvidia представит адаптеры поколения Ampere до конца года, но все слухи о датах запуска были только слухами. 10

Происшествия Семья Хашогги простила убийц журналиста Эр-Рияд, 22 мая 2020, 04:39 — REGNUM Семья убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги простила убийц.

Политика ЦИК РФ разморозил средства на подготовку к голосованию по Конституции Москва, 22 мая 2020, 00:35 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ приняла решение разморозить средства на подготовку к всенародному голосованию по поправкам к Конституции России. 245

Шоу-бизнес Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 861

Спорт Глава МОК сообщил о возможной отмене Олимпиады в Токио Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что летняя Олимпиада в Токио может не состояться.

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 278

Технологии Разработан первый в мире генетический тест на коронавирус Бразильская клиника «Альберт Эйнштейн» разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса.