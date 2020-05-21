В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

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