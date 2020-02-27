Политика
РИА НовостиПомпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента. Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
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Общество
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Политика
В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»
Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Шоу-бизнес
Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд
Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.
Шоу-бизнес
Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера
Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Теннис
Мария Шарапова завершила карьеру
Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
Здоровье
О необычном симптоме рака печени рассказали онкологи
Как сообщает ToDay News Ufa, на ранних стадиях рак печени обычно не вызывает симптомов.
Общество
За оскорбление учителей предложили штрафовать родителей школьников
Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Происшествия
Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне
Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
Политика
Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Происшествия
Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой
По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Армия и оружие
ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму
Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
Энергетика
CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти
За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Транспорт
Евгения Уваркина проинспектировала ход работ на проспекте Победы
Политика
Состояние здоровья Ярошенко в американской тюрьме резко ухудшилось
Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, резко ухудшилось.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Политика
Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова
В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Политика
Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
Фигурное катание
Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание
Общество
В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Происшествия
Первый украинец заразился коронавирусом
Первый случай заражения смертельным вирусом среди украинцев зафиксирован в Италии. Об этом сообщает издание «Украинская правда».