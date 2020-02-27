Политика

РИА НовостиРИА НовостиПомпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента. Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
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США призвали Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Газета.Ru02:10

В Крыму раскритиковали Помпео за слова об оккупации

Московский Комсомолец00:56

В Крыму ответили на слова Помпео об «оккупации» полуострова

Взгляд.ру01:25

В Крыму посоветовали Помпео не учить жить Россию

РЕН ТВ00:58

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

РИА Новости00:52

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Интерфаксвчера в 23:10

В Крыму призвали Помпео не учить Россию жить

Известия02:03
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Общество

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета 02:59
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 22 апреля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится в среду, 22 апреля, заявил депутат Госдумы Павел Крашенинников.
Ведомости вчера в 10:51
Армия и оружие

Сирийская оппозиция заявила о захвате Саракиба в провинции Идлиб

Газета.Ru 00:52
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Известия 01:21
Политика

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма «из ослабевших рук России»

Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева.
РИА Новости вчера в 15:36
Политика

Путин ответил на вопрос о двойниках

Российская газета 02:17
Шоу-бизнес

Жена Малинина прокомментировала намерение его «дочери» подать в суд

Недавно Кира Евдокимова, называющая себя дочерью певца Александра Малинина, сказала, что подаст в суд на него за нелестные высказывания о ней и ее матери, с которой исполнитель был женат.
Телеканал 360° вчера в 08:00
Шоу-бизнес

Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Москва 24 вчера в 11:29
Происшествия

Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН Реймера

Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) экс-главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера, который ранее был осужден на восемь лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов.
Интерфакс 02:35
Теннис

Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова официально объявила о завершении карьеры.
GoTennis.ru вчера в 08:28
Здоровье

О необычном симптоме рака печени рассказали онкологи

Как сообщает ToDay News Ufa, на ранних стадиях рак печени обычно не вызывает симптомов.
ToDay News Ufa вчера в 12:12
Общество

За оскорбление учителей предложили штрафовать родителей школьников

Общероссийский профсоюз педагогов предложил штрафовать родителей за неуважительное отношение их детей к учителям в школе.
Gazeta.SPb 25 февраля в 22:05
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Происшествия

Личности 13 свидетелей по делу о крушении MH17 решили оставить в тайне

Личности 13 свидетелей, которые проходят по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, останутся в тайне.
Lenta.ru 25 февраля в 19:31
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года.
REGNUM вчера в 22:00
Политика

Соловьев выгнал из студии бывшего депутата Верховной рады из-за слов об УПА*

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" после того, как политик попытался оправдать действия Украинской повстанческой армии* (УПА) в годы Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Супруг российской судьи устроил резню в семье и покончил с собой

По предварительной версии следствия, мужчина в ходе ссоры с супругой причинил ей и двоим дочерям ножевые ранения, после чего попытался поджечь квартиру, а затем свел счеты с жизнью.
Lenta.ru 02:58
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Армия и оружие

ВМС Украины заявили о перевооружении всего флота России в Крыму

Россия после 2014 года перевооружила весь корабельный состав в Крыму, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает УНИАН.
РБК 02:13
Энергетика

CША и Великобритания резко нарастили закупки российской нефти

За прошлый год США, Великобритания и Турция в несколько раз нарастили закупку российской нефти, а по экспорту в Соединенные Штаты отечественные компании поставили исторический рекорд.
Газета.Ru 02:20
Транспорт

Евгения Уваркина проинспектировала ход работ на проспекте Победы

Липецкое время 01:45
Политика

Состояние здоровья Ярошенко в американской тюрьме резко ухудшилось

Состояние здоровья российского летчика Константина Ярошенко, находящегося в американской тюрьме, резко ухудшилось.
Евразия Daily 00:36
Общество

У троих россиян диагностировали коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 15:27
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета 25 февраля в 19:20
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

«Крымский» аргумент адвокаты бывших акционеров ЮКОСа предложили суду в 2017 году: с их точки зрения, российский Конституционный суд в 2014 году подтвердил, что временно применяемое соглашение имеет обязательную силу для России до ратификации и несмотря на расхождения между таким договором и существующими нормами российского права.
РБК вчера в 23:00
Фигурное катание

Губерниев встал на коньки и решил комментировать фигурное катание

Чемпионат вчера в 14:53
Общество

В Эстонии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19, заявил министр социальных дел страны Танель Кийк 27 февраля в интервью телеканалу ETV.
REGNUM 01:28
Религия

Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман

РИА Новости 25 февраля в 16:53
Происшествия

Первый украинец заразился коронавирусом

Первый случай заражения смертельным вирусом среди украинцев зафиксирован в Италии. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
Lenta.ru 03:17
Музыка

Панайотова назвали представителем России на «Евровидении»

Газета.Ru 03:11
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