На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Изменения будут внесены в указ главы региона Сергея Аксёнова от 17 марта.

В Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

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