Коронавирус

ИзвестияИзвестияВ Крыму продлили режим самоизоляции до 30 апреля

На территории Республики Крым в воскресенье, 5 апреля, продлили действие режима самоизоляции граждан до конца месяца. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Изменения будут внесены в указ главы региона Сергея Аксёнова от 17 марта.
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Власти Крыма продлили режим самоизоляции из-за коронавируса

RT на русском16:19

Режим самоизоляции граждан на территории Крыма продлен до майских – указ

ИА Крыминформ12:25

В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Коммерсантъ14:22

Режим домашней изоляции в Крыму продлен до 30 апреля

КП - Крым16:00

Аксенов продлил режим всеобщей самоизоляции в Крыму

РИА Новости Крым13:45

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

Крым 2412:38

В Крыму продлили режим самоизоляции

РИА Новости14:25
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 16:48, Ашберн
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 18:44
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Происшествия

Подозреваемого в убийстве пяти человек в Рязанской области арестовали

RT на русском 15:53
Общество

В России установят число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор намерен определить число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Российская газета 12:56
Футбол

Медведева приняла участие в челлендже Криштиану Роналду

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и проиграла ему более чем в три раза.
РИА Новости 13:05
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Общество

Рейсы для вывоза граждан США из России запланированы на 9 апреля

Чартерные рейсы для вывоза из России граждан США ориентировочно вылетят из Москвы 9 апреля.
ТАСС 16:19
Общество

В Мурманской области вводятся обязательные правила самоизоляции

С 00:00 6 апреля по 30 апреля включительно в Мурманской области будет усилен контроль соблюдения самоизоляции.
Вечерний Мурманск вчера в 17:05
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Экономика

Бизнесу Коми возместят часть расходов на оплату труда персонала

Как сообщается на официальном портале республики, средства выделят дополнительно из республиканского бюджета и направят на возмещение части фактических расходов предпринимателей, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения.
DP.RU 16:18
Политика

Песков заявил о настрое России на конструктивные переговоры по нефти

Российская сторона настроена на конструктивные переговоры в рамках ОПЕК+ по стабилизации мирового рынка нефти.
Известия 07:49
Кино

Названы самые популярные фильмы и сериалы у россиян на самоизоляции

Клопс 11:20
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Футбол

Призвавший соблюдать карантин Уокер вызвал домой проституток

Игрок «Манчестер Сити» Кайл Уокер, ранее призвавший болельщиков соблюдать карантин, попал в скандал.
ProstoProSport 07:12
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Космос

Китай запустит спутник «Ухань» в честь победы над коронавирусом

Китай планирует в конце апреля вывести на орбиту космический спутник «Ухань», названный так в честь борьбы граждан КНР с эпидемией коронавируса.
News.ru вчера в 05:49
Космос

Океана на Марсе не было, считают ученые

Новые исследования показали, что Марс, вероятно, не имел океана, 2 апреля сообщает The National Interest.
ИА Красная Весна 02 апреля в 06:32
Общество

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Шоу-бизнес

Винокур рассказал о самочувствии заразившегося коронавирусом Лещенко

Газета.Ru вчера в 10:33
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
Газета.Ru 12:41
Происшествия

В Таиланде умер россиянин из-за коронавируса

Гражданин России, проживавший в Таиланде, скончался от коронавируса в одной из больниц Паттайи, сообщил «РИА Новости» заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Пронин.
Коммерсантъ 12:40
Общество

Бориса Джонсона госпитализировали из-за коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.
РИА Новости 16:36
Общество

Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
Вести.Ru 15:47
Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Наука

Ученые установили связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Мосмонитор 03 апреля в 09:05
Политика

Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM 06:01
Общество

Два случая коронавируса в Карелии официально подтверждены

Двое больных в Карелии, у кого подозревали коронавирус, получили третьи тесты и они положительные.
Петрозаводск говорит 10:26
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Экономика

Экономисты призывают россиян оптимизировать расходы на случай кризиса

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин советует россиянам прежде всего оптимизировать свои расходы, экономить деньги и помнить, что регулярность доходов в тяжелые времена важнее их размера.
Народные новости 13:30
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Российская газета 15:54
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