Симферополь, 5 апреля 2020, 21:22 — REGNUM Власти Крыма продлили режим самоизоляции для жителей республики до 30 апреля в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксёнов.

В Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

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