Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецВ Крыму продлили режим самоизоляции до конца апреля

Граждане смогут выйти из дома для помощи пожилым родственника, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 метров от дома.
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Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 апреля 2020: Режим всеобщей самоизоляции продлили

КП - Крым18:00

Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

КрымPRESS13:03

Аксенов продлил режим всеобщей самоизоляции в Крыму

РИА Новости Крым13:45

В Крыму до конца апреля продлили режим жёсткой самоизоляции, — Указ Главы РК

КИА13:36

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

Крым 2412:38

В Крыму продлили режим самоизоляции

РИА Новости14:25

Режим самоизоляции граждан на территории Крыма продлен до майских – указ

ИА Крыминформ12:25
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Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru 14:11
Здоровье

Российский вирусолог назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Одной из причин Семенов столь быстрого развития вируса по Италии называет и нехватку специалистов, нужного оборудования и медучреждений в целом.
ToDay News Ufa 03 апреля в 18:20
Энергетика

Bloomberg: Россия сократит добычу нефти, если в сделку вступят США

Вашингтон, 5 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки готова сократить Россия при условии присоединения к соглашению США, сообщает 4 апреля Bloomberg.
REGNUM 04:01
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Дениса Проценко

Москва, 5 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Не в тяжёлой форме протекает болезнь у главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
REGNUM 08:44
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 17:01
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости 21:37
Происшествия

В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19

В Приморском крае в понедельник официально подтвержден еще один, восьмой по счету, случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства региона. заболевание выявлено у женщины, которая уже находилась в инфекционном госпитале Краевой клинической больницы № 2 после возращения из Мексики.
Российская газета 22:17
Финансы

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM 22:29
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Футбол

Мамаев с благодарностью вспоминает тюремные дни

Газета.Ru вчера в 19:10
Общество

Профессор Яковлев посоветовал не носить медицинскую маску на улице

Профессор Яковлев посоветовал россиянам не носить медицинскую маску на улице.
Evo-rus.com 10:02
Здоровье

За несколько часов произошел большой скачок количества потенциальных носителей коронавируса в Омской

Судя по цифрам, произошел большой скачок.
РИА СуперОмск 03 апреля в 07:16
Экономика

Путин поручил утвердить нацпрограмму развития Дальнего Востока

План разработан в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
REGNUM 21:27
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Здоровье

Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
ToDay News Ufa 09:02
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Энергетика

Нефть обвалились на 10%. Рынок потерял веру в новую сделку ОПЕК+?

Ралли на рынке нефти сменилось обвалом. Цена за баррель Brent сегодня с открытия торгуется примерно на 10% ниже уровней закрытия пятницы.
Вести.Ru 21:43
Шоу-бизнес

Дочь Валерии официально сменила имя

НТВ 17:25
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК 03:20
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва вчера в 20:11
Общество

Роспотребнадзор проведёт исследование на иммунитет к коронавирусу

Роспотребнадзор проведёт популяционное исследование на число уже получивших иммунитет к коронавирусу россиян, сообщила глава ведомства Анна Попова в эфире канала «Россия 1».
RT на русском 11:10
Музыка

Группа Little Big даст онлайн-концерт

ТАСС 03 апреля в 04:55
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Здоровье

Врач посоветовал укреплять иммунитет настойкой прополиса

Дешёвое старое средство — спиртовая настойка прополиса — великолепно действует на иммунную систему человека, что может быть полезно в разгар пандемии коронавируса, рассказал кардиолог Владимир Хорошев.
News.ru 19:50
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
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