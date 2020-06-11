Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения полуострова у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
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с чего всё началось

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян

К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.
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В Крыму ответили Зеленскому на слова о «стыде» россиян

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В Крыму предсказали раскаяние Зеленского из-за негативного отношения к крымчанам

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Крым: К Зеленскому должно прийти раскаяние за отношение к крымчанам

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Стыд и раскаяние обязательно придут: в Крыму ответили Зеленскому

Вести.Ru02:00
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Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью

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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесённые ветром» из-за расовых протестов в США

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Общество

В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам

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Происшествия

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Происшествия

СК изучит видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД

РИА Новости 06:19
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Политика

Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Футбол

Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе

Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 08:41
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
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Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
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Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
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Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
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Общество

Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей

Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
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Кино

Уральский актер снимется в сериале Семена Слепакова про самоизоляцию

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Общество

Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом

У инфицированных коронавирусом признаки заболевания могут наблюдаться на коже. На руках или ногах иногда появляются покраснения.
Известия 08:56
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Шоу-бизнес

Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым

Рамблер вчера в 02:38
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С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»

С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
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Шоу-бизнес

Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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Армия и оружие

В России описали «выпустивший соплю» Су-24

В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Российской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 заправщиком Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».
Lenta.ru 08:53
Происшествия

Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник

Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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Политика

Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой

Пескову журналистами был задан вопрос, поменялась ли позиция Кремля относительно конфликта в Донбассе.
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
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Бой Хабиба с Гэтжи может пройти в сентябре

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Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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В Белоруссию начала поступать нефть из США

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Технологии

IBM рассказала об угрозах, влияющих на безопасность облачных сред

IBM Security опубликовала новые данные по результатам исследования основных вызовов и угроз, влияющих на безопасность облачных сред.
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В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

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В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц

С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель. Действующий президент Украины с 20 мая 2019. Основатель политической партии «Слуга народа». До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Георгий Львович Мурадов
Российский политик
Советский и российский политик, общественный и государственный деятель, дипломат. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым - Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте Российской Федерации с 7 августа 2014 года. Советник мэра Москвы. Чрезвычайный и полномочный посол. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса, Действительный государственный советник города Москвы 1 класса.
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