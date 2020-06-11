Политика
РИА НовостиВ Крыму прокомментировали слова Зеленского о «стыде» россиян
Ранее Зеленский заявил в интервью "Украинской правде", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно. Как полагает украинский президент, без возвращения полуострова у будущих поколений россиян и украинцев не будет возможности открыто, дружески общаться.
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с чего всё началось
К украинскому лидеру Владимиру Зеленскому рано или поздно придет чувство раскаяния за ложь и негативное отношение к крымчанам, считает вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.РИА Новости00:37
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Происшествия
Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в Москве в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области.
Известия 08:26
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесённые ветром» из-за расовых протестов в США
News.ru вчера в 00:09
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Происшествия
Росгвардия наказала сотрудника за видео про подброс наркотиков
"Привлечен к строгой дисциплинарной ответственности"- так отреагировало начальство столичного главка Росгвардии на угрозы своего сотрудника гражданину, подбросить наркотики.
Российская газета 07:23
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе
Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Деле Алли на один матч за публикацию в социальных сетях шутливого видео о коронавирусе, сообщает Би-би-си.
РИА Новости 08:41
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
Российским пенсионерам готовят выплату в 2000 рублей
Российские пенсионеры могут рассчитывать на единовременную денежную выплату. Сумма составит около 2 тысяч рублей.
ФедералПресс 01:13
Кино
Уральский актер снимется в сериале Семена Слепакова про самоизоляцию
Актер из Екатеринбурга Александр Ильин — старший станет участником нового проекта Семена Слепакова «Окаянные дни».
Екатеринбург Онлайн 06:05
Общество
Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом
У инфицированных коронавирусом признаки заболевания могут наблюдаться на коже. На руках или ногах иногда появляются покраснения.
Известия 08:56
Шоу-бизнес
Разин вспомнил встречу с пьяным Ефремовым
Рамблер вчера в 02:38
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Политика
На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии
Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
RT на русском вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Армия и оружие
В России описали «выпустивший соплю» Су-24
В апреле заместитель командира эскадрильи Герой России майор Андрей Дьяченко в беседе с «Российской газетой» поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 заправщиком Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».
Lenta.ru 08:53
Происшествия
Ефремова повезли на допрос к следователям, сообщил источник
Актера Михаила Ефремова повезли на допрос в Главное следственное управление ГУМВД по Москве, причина не уточняется, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 08:00
Происшествия
В Словакии неизвестный напал на начальную школу
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Политика
Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой
Пескову журналистами был задан вопрос, поменялась ли позиция Кремля относительно конфликта в Донбассе.
Московский Комсомолец 06:09
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Единоборства
Бой Хабиба с Гэтжи может пройти в сентябре
Спорт-Экспресс 09 июня в 01:29
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Lenta.ru 08:43
Технологии
IBM рассказала об угрозах, влияющих на безопасность облачных сред
IBM Security опубликовала новые данные по результатам исследования основных вызовов и угроз, влияющих на безопасность облачных сред.
CNews 09:24
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
Российская газета 09:09
Общество
В Краснодарском крае разрешили открыть часть гостиниц
С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
РБК 07:18