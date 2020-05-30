"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.

с чего всё началось

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидного.

В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова

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