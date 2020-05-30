Политика
РИА НовостиВ Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель, отказываясь признавать российский статус Крыма, не видит очевидного.
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с чего всё началось
"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.РИА Новости04:39
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Появились видео из затопленных поселков в Подмосковье
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Появилось видео первого боевого применения самолета Як-130. Об этом сообщили представители Telegram-канала "Военный обозреватель".
Piter.tv вчера в 06:42
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В ЛНР при взрыве погибли два человека и ранены трое
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Evo-rus.com вчера в 10:05
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Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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Пятый канал вчера в 06:34
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Политика
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»
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