Политика

ИзвестияИзвестияВ России ответили на заявление США о запуске поездов в Крым

Заявление США о запуске железнодорожного сообщения по Крымскому мосту объясняется элементарной завистью, заявил 26 декабря глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Читать в источнике
Комментировать200
Андрей Козенко
США так же, как и Украина, изначально заявляли о том, что Крымский мост не существует, что это все чуть ли не голограмма, разработанная в секретных лабораториях ФСБ. Так что с этой позиции по несуществующему мосту запустили несуществующие поезда. Все остальное - сугубо внутреннее дело России.
— Андрей Козенко, российский политикВестник Кавказа 14:52
с чего всё началось
Так он отреагировал на заявление посольства США на Украине в Twitter
, в котором говорилось, что запуск железнодорожного сообщения «демонстрирует вопиющее неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
РБК16:13

Подробнее о событии

В России прокомментировали заявление США о запуске поездов в Крым

РИА Новости17:14

В посольстве США на Украине осудили запуск поездов по Крымскому мосту

Комсомольская правда07:27

В Крыму назвали «завистью» обвинения США о запуске поездов по Крымскому мосту

Life.ru17:56

В Госдуме высмеяли критику США запуска поездов по Крымскому мосту

Московский Комсомолец15:51

Посольство США осудило запуск поездов в Крым

Аргументы неделi. Крым08:50

США обвинили Россию в неуважении к суверенитету Украины из-за Крымского моста

Телеканал 360°08:04

В Крыму ответили на слова посольства США о запуске поездов на полуостров

РБК16:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 22:35, Ашберн
Происшествия

В Казахстане упал пассажирский самолет

Вести.Ru 22:01
Авто

В РФ выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности

Автоновости дня 20:56
Здоровье

В Липецке открылся центр амбулаторной онкологической помощи

Центр амбулаторной онкологической помощи открылся на базе Липецкой городской больницы №3 «Свободный Сокол» 25 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Липецкой области.
REGNUM вчера в 09:07
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви в четверг исключил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена, следует из журналов заседания Синода, опубликованных в четверг на сайте Русской православной церкви.
РИА Новости 16:44
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка спутники успешно выведены на орбиту

Разгонный блок "Бриз-КМ", запущенный сегодня с космодрома "Плесецк", вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и три аппарата связи "Гонец-М".
Российская газета 22:26
Космос

Радиотелескопы помогут спутникам составить глобальную карту смещений коры

Ученые предложили объединить снимки спутников дистанционного зондирования Земли с данными радиотелескопов, что позволит создать глобальную карту смещений поверхности планеты с привязкой к надежной системе отсчета.
N+1 23 декабря в 19:02
Здоровье

Греческий винодел назвал максимальную дозу алкоголя на Новый год

Канакис советует при выборе белых вин смотреть год урожая, чтобы оно было произведено за год-два до продажи.
РИА Новости 19:26
Единоборства

Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
REGNUM 21:48
Космос

При долгом пребывании на МКС у экипажа утолщается сетчатка глаза

Инфо24 14:59
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

"Ливерпуль" на выезде разгромил "Лестер" в рамках 19-го тура английской футбольной премьер-лиги и продлил беспроигрышную серию в турнире в нынешнем сезоне до 18 матчей.
РИА Новости 16:56
Экономика

Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета

Вячеслав Битаров принял участие в заседании Госсовета, под председательством Владимира Путина.
Осетия-Ирыстон 13:30
Общество

Названа предварительная причина смерти Галины Волчек

Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла около двух часов назад от отёка головного мозга и отёка лёгких.
Life.ru 12:38
Политика

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
РИА Новости 18:22
Общество

Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма

РИА Новости 20:49
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Гаджеты

Китай создал «национальные» универсальные процессоры

Astera 04:46
Общество

Прокуроры вскрыли коррупцию своих руководителей — письмо Чайке

Работники прокуратуры Норильска обратились к генпрокурору Юрию Чайке с письмом, в котором рассказали о коррупции в ведомстве.
Первое антикоррупционное СМИ 05:00
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК 06:33
Политика

В Вене стартовали газовые переговоры России и Украины

В пятницу, 26 декабря, в Вене стартовали переговоры России и Украины по транзиту газа.
Капитал страны 08:52
Футбол

Футболист «Краснодара» Скопинцев перейдет в «Динамо» за 4 млн евро

Сумма сделки составит 4 млн евро. Отмечается, что «Динамо» искало игрока на позицию крайнего защитника с российским паспортом.
Кубанские новости 09:09
Армия и оружие

Шведский министр обороны: Мы видели, что Россия сделала в Грузии и в Крыму

Министр обороны Швеции пытается объяснить, почему в последнее время наблюдается рост военного бюджета королевства.
Военное обозрение 05:38
Общество

Первый двухэтажный поезд отправился из Симферополя в Москву

Первый двухэтажный поезд, который прибыл в Симферополь из Москвы по Крымскому мосту, отправился в обратный рейс, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:48
Игры

Мод для The Witcher 3 привносит в игру более реалистичный геймплей

Faktom 12:10
Технологии

Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
RuNews24.ru 24 декабря в 09:54
Хоккей

Россия уступила Чехии на старте молодежного чемпионата мира по хоккею

РИА Новости 11:48
Авто

Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства

Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Tvoe-avto.com 04:39
Волейбол

Казанский «Зенит» в шестой раз подряд завоевал Кубок России

БИЗНЕС Online 13:45
Хоккей

«Авангард» заключил новый контракт с защитником Чудиновым

Sport24.ru 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное