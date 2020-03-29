Коронавирус

Аргументы неделиАргументы неделиВ Крыму просят возбудить уголовное дело за заражение коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил оперативный штаб по борьбе с инфекцией возбудить уголовное дело против местного жителя, который нарушил режим самоизоляции из-за коронавируса, что повлекло заражение другого человека.
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Сергей Аксенов
По этому человеку прошу, раз первый случай заражение, должны быть уголовные дела. Самоизоляцию не соблюдал, знал о том, что нарушал правила карантина, которые действуют. В результате этой халатности заразился еще один человек. Считаю, это должен быть первый эпизод первого уголовного дела.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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