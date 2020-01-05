Происшествия
Российская газетаВ Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек
В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом. Он задержан, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Крыму.
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с чего всё началось
«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении.RT на русском11:59
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Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Политика
Во Франции заявили о готовности дать отпор США в случае санкций
Франция хочет избежать торговой войны с США, но готова дать отпор вместе с другими европейскими странами, если американская сторона введет санкции, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Хоккей
Канада — Россия 3:3 (3-й период)
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Необдуманно отправленный твит показал, что разработчикам рассылаются образцы второго поколения твердотельных накопителей Intel Optane 3D XPoint с новой флагманской функцией: поддержкой PCIe 4.0.
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале переброски турецких военных в Ливию
Накануне парламент страны одобрил запрос президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военной помощи Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
Общество
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Авто
Audi S4, BMW M340i, Mercedes-AMG E 53 и Volvo S60 сразились на прямой
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Политика
Джонсон назвал Сулеймани угрозой интересам Великобритании
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Политика
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Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Хоккей
Хет-трик Кейна не спас «Сан-Хосе» от поражения в матче с «Вашингтоном»
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа
Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Общество
Авербух назвал гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу
Призер Олимпийских игр, хореограф в фигурном катании Илья Авербух рассказал новостному порталу Sport24 в воскресенье, 5 января, что средний гонорар спортсмена за участие в ледовом шоу колеблется в пределах 150–200 тыс. рублей за один выход.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Эвертон" и пробился в 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Происшествия
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя скорой помощи
В Архангельске мужчина с ножом напал на водителя бригады скорой помощи. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
Политика
Гуаидо сняли с поста главы Национальной ассамблеи Венесуэлы
Позднее Гуаидо признал провал попытки госпереворота. Хуана Гуаидо сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Спорт
Наталья Непряева стала второй в общем зачете «Тур де Ски»
Происшествия
В Забайкалье из войсковой части сбежал солдат-срочник
Срочник объявлен в розыск, ориентировки разосланы во все хостелы Иркутска, куда, как предполагается, направлялся солдат.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Трактор», отыгравшись в третьем периоде с 0:3
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Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек скончался от ножевых ранений после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщает следственное управление СК России по Нижегородской области.
Технологии
Sony обещает завтра показать «уникальное видение будущего»
Заявление, опубликованное компанией, указывает на то, что она «представит уникальное видение будущего, объединив творчество и технологии, как никто никогда не делал прежде».
Культура
Скончался народный артист России Геннадий Пискунов
Народный артист РФ Геннадий Пискунов скончался в одной из столичных клиник.
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
«Оренбург» объявил о переходе сенегальского форварда «Гента» Мамаду Силлы.
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Убийца Nvidia GeForce GTX 1660 Super от AMD выйдет 21 января
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Эрдоган считает, что убийство Сулеймани нельзя оставлять без ответа
«Нельзя оставлять без какого-либо ответа убийство какого-либо военачальника, который входил в высшие эшелоны власти какого-либо государства», - приводит слова турецкого лидера ТАСС.
Кино
Кинофильм «Вторжение» собирает восторженные отзывы зрителей
Фантастический фильм Федора Бондарчука «Вторжение» продолжает собирать восторженные отзывы зрителей.