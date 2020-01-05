Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму задержан начальник отдела полиции, сбивший трех человек

В отношении начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Первомайского райотдела Крыма возбуждено уголовное дело после ДТП со смертельным исходом. Он задержан, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Крыму.
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«Поздним вечером 4 января текущего года 26-летний сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулём служебного автомобиля на улице Ленина посёлка городского типа Первомайское совершил наезд на троих пешеходов — мужчин 1986 и 1987 года рождения и женщину 1990 года рождения», — говорится в заявлении
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