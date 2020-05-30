с чего всё началось

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 30 мая.

Здоровье Минздрав предложил нормы времени на посещение врачей На портале проектов нормативных правовых актов Минздрава РФ появился документ, заявляющий об регулировании временных норма для посещения каждого конкретного медицинского специалиста. 38

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,2K

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 3,2K

Гаджеты Nokia выпустит смартфон с гибким экраном Nokia выпустит смартфон с гибким экраном. Информацию об этом подтвердил сетевой инсайдер Nokia Anew. 3

Технологии CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдала ожиданий Генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник заявил, что геймерам не очень понравилась реализация технологии потоковых игр в Google Stadia.

Футбол Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона в топ-5 лиг Европы На втором месте находится нападающий "Лацио" Чиро Иммобиле, который забил 27 голов в 26 играх.

Экономика Минус два триллиона: американский пузырь начинает сдуваться Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом. 40

Происшествия В ряде американских городов введен комендантский час В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе. 8

Происшествия Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. 1

Общество «Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака» Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии. 300

Армия и оружие Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики «29 мая 2020 года дежурными силами по ПВО Западного и Южного военных округов были своевременно вскрыты действия стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США над нейтральными водами Чёрного и Балтийского морей и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении. 852

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве.

Здоровье Михаил Мурашко открыл инфекционный центр в Уфе В церемонии открытия новой клиники приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Глава Башкортостана Радий Хабиров. 4

Футбол «Ювентус» планирует использовать голограммы игроков во время матча Возможность проецирования голограмм игроков на трибуны стадиона рассматривает руководство туринского «Ювентуса», 30 мая сообщает Corriere dello Sport.