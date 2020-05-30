Коронавирус
ИзвестияВ Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона
Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 30 мая.
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с чего всё началось
Власти Крыма разработали план поэтапного открытия курортного сезона в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте министерства курортов и туризма региона.Газета.Ru14:11
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CEO Take-Two заявил, что Google Stadia не оправдала ожиданий
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В Канаде началась акция из-за смерти чернокожего в США
По его данным, акция в Канаде проходит спокойно, участники держат в руках плакаты с надписями: «Нет правосудия, нет мира», «Упразднить полицию», «Больше ни одной жизни чернокожего».
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Впереди банкротства и дефолты В первом квартале операционная прибыль компаний из S & P 500 (фондовый индекс, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских фирм) в годовом выражении сократилась на 661 миллиард — почти на 50 процентов по сравнению с четвертым кварталом.
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В ряде американских городов введен комендантский час
В ряде американских городов введен комендантский час из-за протестов, вызванных гибелью афроамериканца после жесткого задержания полицией в Миннеаполисе.
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Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru 07:28
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Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Южных Курил
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в воскресенье, 31 мая, у Южных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Американские конгрессмены считают, что выход США из ДОН усилит РФ
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Происшествия
Смерть Джорджа Флойда из Миннеаполиса объяснили проблемами с сердцем
Семья погибшего в Миннеаполисе Джорджа Флойда не верит результатам вскрытия.
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Здоровье
Михаил Мурашко открыл инфекционный центр в Уфе
В церемонии открытия новой клиники приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и Глава Башкортостана Радий Хабиров.
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Возможность проецирования голограмм игроков на трибуны стадиона рассматривает руководство туринского «Ювентуса», 30 мая сообщает Corriere dello Sport.
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