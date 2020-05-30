с чего всё началось

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 30 мая.

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Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 993

Общество Минюст передумал увеличивать штрафы за нарушение ПДД Наказания и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП увеличиваться не будут, передает РИА Новости со ссылкой на Минюст РФ.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 642

Политика Путин предложил членам Совбеза определить позицию России по ДОН Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности предложил сформировать позицию в связи с выходом США из Договора по открытому небу (ДОН). 24

Происшествия В Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ против протестующих Полиция применила слезоточивый газ против протестующих в Вашингтоне, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Депутат Рады заявила о потребности Украины в российском рынке Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская. 20

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Политика Дональд Трамп анонсировал новые санкции против Китая Какие антикитайские меры анонсировал Вашингтон В пятницу, 29 мая, президент США Дональд Трамп анонсировал целый ряд санкций против Китая, объяснив их враждебными действиями Пекина и его политикой в отношении Гонконга, в прошлом британской колонии, а ныне особого административного округа КНР. 26

Общество Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса. 12