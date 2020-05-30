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ИзвестияИзвестияВ Крыму разработали трехэтапный план открытия курортного сезона

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 30 мая.
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Власти Крыма разработали план поэтапного открытия курортного сезона в условиях пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте
 министерства курортов и туризма региона.
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