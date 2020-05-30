с чего всё началось

Министерство курортов и туризма Республики Крым подготовило план открытия курортного сезона в три этапа. Об этом в ведомстве сообщили в субботу, 30 мая.

Армия и оружие За сутки от коронавируса выздоровели 82 российских военных Уже 3 497 военнослужащих ВС РФ вылечились от коронавируса, за сутки выздоровели 82 человека, сообщается в бюллетене Минобороны РФ.

Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8K

Космос SpaceX запустила Crew Dragon с экипажем к МКС Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины). 1,8K

Общество В Миннесоте впервые со времен Второй мировой мобилизована Нацгвардия Губернатор американского штата Миннесота Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии страны на территории штата для восстановления порядка. 123

Общество Российские СМИ удалили новости о пародии Галкина на Путина и Собянина Несколько российских СМИ удалили опубликованные ранее новости о ролике юмориста Максима Галкина с пародией на совещание Владимира Путина с Сергеем Собяниным о графике прогулок в Москве. 4

Здоровье После письма медиков проведут проверку в Курской областной больнице В пресс-центре Администрации Курской области сообщили, что территориальный орган Росздравнадзора, региональный комитет здравоохранения и регуправление Роспотребнадзора в кратчайшие сроки проведут в Курской областной клинической больнице проверку по фактам, изложенным в письме медработников учреждения. 37

Авто Компания Ford воскресит вариацию Mustang Mach В более продвинутой версии спортивный автомобиль имел мощность 340 л.с. Кроме того, интерес к модели может заменить другую версию GT, которая была временно прекращена.

Политика «Левада-центр»: рейтинг доверия Путину упал до 25% Путин остается на первом месте по уровню доверия среди политиков, несмотря на то, что с ноября 2017 года, когда «Левада» начала проводить это исследование, его рейтинг опустился с 59%. 942

Здоровье Что произойдёт с телом, если на месяц отказаться от молочных продуктов О пользе и вреде молочных продуктов до сих пор ведутся споры среди опытных специалистов нутрициологии и медицины.

Происшествия В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона. 958

Политика «Гознак» обвинил таможню Мальты в незаконном изъятии банкнот для Ливии Москва, 30 мая 2020, 20:02 — REGNUM Таможня Мальты незаконно изъяла напечатанные в России банкноты для Ливии ещё в сентябре 2019 года, сообщили 30 мая в пресс-службе АО «Гознак». 1,2K

Политика В США заявили, что Россия строит две копии французских УДК «Мистраль» Вашингтон, 30 мая 2020, 17:36 — REGNUM Универсальные десантные корабли проекта 23 900 «Прибой», постройка которых для ВМФ России запланирована на заводе «Залив» в Керчи, являются копиями французских десантных вертолетоносцев «Мистраль», заявляет издание Forbes. 267

Общество Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака» «Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы. 259

Политика Пушков объяснил нежелание Меркель участвовать в саммите G7 в США В своем Twitter он предположил, что отказ никак не связан с пандемией коронавируса Пушков считает, что истинной причиной являются "острые разногласия" между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом. 26