Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъВ Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Предыдущим указом главы Крыма обязательная самоизоляция вводилась с 3 по 6 апреля. Документ от предыдущего отличается незначительно. В нем сказано о переводе школ на дистанционное обучение до 30 апреля.
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В Крыму продлили режим самоизоляции

РИА Новости14:25

Режим домашней изоляции в Крыму продлен до 30 апреля

КП - Крым16:00

Режим самоизоляции граждан на территории Крыма продлен до майских – указ

ИА Крыминформ12:25

В Крыму до конца апреля продлили режим жёсткой самоизоляции, — Указ Главы РК

КИА13:36

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

Крым 2412:38

Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

КрымPRESS13:03

Аксенов продлил режим всеобщей самоизоляции в Крыму

РИА Новости Крым13:45
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Общество

Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Здоровье

Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника

Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Доктор Питер 09:28
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 9%

По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
РИА Новости 18:50
Футбол

Тиаго Силва заинтересован в возвращении в «Милан»

35-летний бразилец заинтересован в возвращении в миланский клуб, за который он выступал с 2009 по 2012 год.
Soccer.ru 16:23
Экономика

Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами

Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.
Газета.Ru 16:27
Шоу-бизнес

Находящийся на лечении Гуф признался в любви к бывшей жене Айзе

Народные новости 16:07
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Здоровье

Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке

В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Lenta.ru 16:58
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 19:30
Общество

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных

В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, передает РИА Новости.
Телеканал Санкт-Петербург 14:32
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета 15:54
Здоровье

Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
ТАСС 15:06
Происшествия

Житель Рязанской области задержан за убийство пяти человек

Коммерсантъ 08:52
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Lenta.ru 19:21
Армия и оружие

Турция укрепляет свои базы в Идлибе, готовясь к возобновлению боёв

Многое указывает на то, что Анкара тщательно готовится к возможному возобновлению боевых действий в Идлибе, где в настоящее время в целом соблюдается режим прекращения огня, установленный с 6 марта согласно договорённостям России и Турции.
Евразия Daily 03 апреля в 05:44
Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
РБК 18:53
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
Политика

В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 19:22
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Lenta.ru 17:51
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Здоровье

Врач назвал способ укрепить иммунитет

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Мойка78 19:43
Общество

Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
БИЗНЕС Online 16:49
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Скриншоты с обоями iOS 14 появились в сети

В сеть слили скриншоты iOS 14, которые указывают на появление в ОС динамических обоев, причем последние для более удобного поиска разделят на коллекции.
Astera 07:44
Здоровье

Проценко удивился возрасту пациентов с COVID-19 в Коммунарке

РИА Новости вчера в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
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