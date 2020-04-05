Коронавирус
КоммерсантъВ Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля
Предыдущим указом главы Крыма обязательная самоизоляция вводилась с 3 по 6 апреля. Документ от предыдущего отличается незначительно. В нем сказано о переводе школ на дистанционное обучение до 30 апреля.
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Общество
Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей
Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
Здоровье
Врачи назвали лучшие продукты для иммунитета и кишечника
Эксперты ВОЗ рассказали, какие продукты лучше покупать сидящим в изоляции Также врачи советуют употреблять определенные виды сыров, например, чеддер, гауду, моцареллу и пармезан.
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала на 9%
По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
Футбол
Тиаго Силва заинтересован в возвращении в «Милан»
35-летний бразилец заинтересован в возвращении в миланский клуб, за который он выступал с 2009 по 2012 год.
Экономика
Россияне на фоне пандемии коронавируса начали закупаться БАДами
Продажи биологически активных добавок (БАД) в аптеках России на фоне пандемии коронавируса выросли на 30%, передают "Известия" со ссылкой на данные компании DSM Group по итогам февраля.
Шоу-бизнес
Находящийся на лечении Гуф признался в любви к бывшей жене Айзе
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Здоровье
Журналистов ВГТРК атаковали сотрудники больницы в Нью-Йорке
В Нью-Йорке сотрудники больницы атаковали журналистов ВГТРК во время интервью с врачом медицинского учреждения.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»
Тучные времена в российской экономике прошли, наступает этап "новой реальности" из-за пандемии коронавируса.
Общество
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса на животных, передает РИА Новости.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Здоровье
Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса
Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Общество
Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной
Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Здоровье
Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области
Первые две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа умерли в Нижегородской области.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Армия и оружие
Турция укрепляет свои базы в Идлибе, готовясь к возобновлению боёв
Многое указывает на то, что Анкара тщательно готовится к возможному возобновлению боевых действий в Идлибе, где в настоящее время в целом соблюдается режим прекращения огня, установленный с 6 марта согласно договорённостям России и Турции.
Общество
Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом
NBC со ссылкой на заявление зоопарка сообщает, что тигрица могла заразиться от работника, который за ней ухаживал.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Космос
Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»
Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
Политика
В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус
Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
Футбол
Смолов объяснил возвращение в Россию
Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Здоровье
Врач назвал способ укрепить иммунитет
Кардиолог Владимир Хорошев рассказал о препарате, который укрепляет защиту организма. По его словам, речь идет о настойке прополиса.
Общество
Премьер Великобритании Борис Джонсон госпитализирован в больницу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, ранее заявивший, что заразился коронавирусом, госпитализирован в больницу.
Гаджеты
Скриншоты с обоями iOS 14 появились в сети
В сеть слили скриншоты iOS 14, которые указывают на появление в ОС динамических обоев, причем последние для более удобного поиска разделят на коллекции.
Здоровье