Предыдущим указом главы Крыма обязательная самоизоляция вводилась с 3 по 6 апреля. Документ от предыдущего отличается незначительно. В нем сказано о переводе школ на дистанционное обучение до 30 апреля.

В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

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