Коронавирус
РЕН ТВВ Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля
В Крыму указом главы республики до 30 апреля продлен режим всеобщей самоизоляции населения в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона. В Крыму было выявлено 20 случаев заражения коронавирусом.
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Наука
Эректильная дисфункция может быть признаком преждевременной смерти
Эксперты пришли к выводу, что у мужчин с низким уровнем тестостерона риск преждевременной смерти увеличивается на 51% по сравнению с участниками с нормальными показателями здоровья.
Общество
В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях
Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.
Шоу-бизнес
Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе
Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Авто
Появились изображения преемника легендарной «Нивы»
Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Общество
Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти
Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Гаджеты
Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня
Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
Общество
Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса
Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
Футбол
«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию
Здоровье
Карантин может быть опасен для пожилых людей
Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Происшествия
Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области
Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
Политика
Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису
За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
Общество
Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии
По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
Общество
Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
Хоккей
Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов
Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
Футбол
«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Здоровье
В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса
Технологии
Названы самые популярные музыкальные сервисы в мире
Что касается самых популярных музыкальных сервисов в мире, то лидером является Spotify.
Шоу-бизнес
Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка
Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Политика
В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым
Здоровье
Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
Хоккей
Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка
Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.