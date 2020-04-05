Коронавирус

РЕН ТВРЕН ТВВ Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

В Крыму указом главы республики до 30 апреля продлен режим всеобщей самоизоляции населения в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона. В Крыму было выявлено 20 случаев заражения коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать93

Подробнее о событии

В Крыму продлили режим самоизоляции

РИА Новости14:25

Аксенов продлил режим всеобщей самоизоляции в Крыму

РИА Новости Крым13:45

Режим самоизоляции в Крыму продлили до конца апреля

Крым 2412:38

В Крыму до конца апреля продлили режим жёсткой самоизоляции, — Указ Главы РК

КИА13:36

Внимание! Режим самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля – Указ Главы Республики

КрымPRESS13:03

Режим самоизоляции граждан на территории Крыма продлен до майских – указ

ИА Крыминформ12:25

Режим всеобщей самоизоляции в Крыму продлили до 30 апреля

КП - Крым12:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 21:26, Ашберн
Наука

Эректильная дисфункция может быть признаком преждевременной смерти

Эксперты пришли к выводу, что у мужчин с низким уровнем тестостерона риск преждевременной смерти увеличивается на 51% по сравнению с участниками с нормальными показателями здоровья.
Goroday.ru вчера в 04:33
Общество

В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях

Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.
REGNUM 20:48
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Здоровье

В Кузбассе медик рассказал о лечении первых пациентов с коронавирусом

Дни24 04:05
Общество

Трамп допустил введение пошлин на импорт нефти

Президент США Дональд Трамп в субботу, 4 апреля, допустил введение пошлин на импорт нефти, чтобы защитить энергетический сектор страны.
Известия вчера в 19:07
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Гаджеты

Смартфон 2020 iPhone SE могут представить сегодня

Основываясь на новой информации, полученной от источников, ресурс 9to5Mac утверждает, что Apple сохранит название смартфона начального уровня iPhone SE, добавив год выпуска — 2020 iPhone SE.
3DNews 03 апреля в 02:06
Общество

Названы профессии, которые не попадут в зону риска из-за коронавируса

Самыми востребованными на рынке труда вне зависимости от обстоятельств, связанных с коронавирусом, останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу - прим. ред.). Об этом рассказала профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская.
ТК Звезда 18:45
Футбол

«Сельта» накажет Смолова за самовольный отъезд в Россию

Российская газета 11:13
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Происшествия

Три человека пострадали в результате стрельбы в Тюменской области

Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Амурские власти возобновляют работу предприятий в период эпидемии

По словам представителей ведомства, при формировании списка упор будет сделал на организациях участвующих в реализации программ занятости, снабжения объектов строительства, ЖКХ и торговых центров, а также системообразующих предприятиях региона.
ИА Красная Весна 03 апреля в 22:25
Общество

Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
Коммерсантъ 20:08
Хоккей

Сколько денег потеряют судьи КХЛ из-за остановки сезона? Отвечает главный арбитр лиги Анисимов

Интервью Алексея Анисимова о прошедшем сезоне КХЛ и развитии судейства Сколько зарабатывают судьи КХЛ и почему им запретили соцсети.
Спорт-Экспресс 15:10
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
Футбол

«Ювентусу» интересен Кейн, «Тоттенхэм» хочет 120-130 млн евро

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Ювентуса».
Евро-футбол.ру 10:39
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

РИА Новости 12:40
Технологии

Названы самые популярные музыкальные сервисы в мире

Что касается самых популярных музыкальных сервисов в мире, то лидером является Spotify.
Astera 12:10
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия 17:45
Армия и оружие

В армейском корпусе БФ прошло двустороннее ротное тактическое учение

Message ru 08:55
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум назвали пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум ждут рождения ребенка.
Аргументы недели вчера в 15:09
Политика

В Foreign Affairs оценили уровень инвестиций России в Крым

ИА Красная Весна 09:55
Шоу-бизнес

Брухунова рассказала, как родители относятся к ее браку с Петросяном

RuNews24.ru 03:12
Здоровье

Специальная гимнастика поможет избавиться от боли в пояснице

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Нихон кэйдзай», чтобы избавиться от боли в пояснице, необходимо делать специальную гимнастику.
ToDay News Ufa 09:02
Хоккей

Панарин приобрел 1500 масок для больницы Нью-Йорка

Россиянин приобрел 1500 медицинских масок формата N95 для больницы специальной хирургии в Нью-Йорке.
Матч ТВ 03 апреля в 10:32
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное