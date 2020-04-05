В Крыму указом главы республики до 30 апреля продлен режим всеобщей самоизоляции населения в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правительства региона. В Крыму было выявлено 20 случаев заражения коронавирусом.

В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

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