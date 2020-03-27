Коронавирус

АБНАБНВ Крыму резко выросло число зараженных коронавирусом

2 фото
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией, на данный момент в Крыму насчитывается 19 человек, которые болеют COVID-19. Отметим, что всего в России зарегистрировано 1036 случаев инфицирования.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В России резко выросло число зараженных коронавирусом

URA.Ruвчера в 04:40

В Крыму резко выросло число зараженных коронавирусом

АБНвчера в 04:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:58, Ашберн
Общество

Власти Испании решили ужесточить карантин

В Испании местные власти приняли решение ввести новые карантинные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в стране.
ФАН 17:39
Общество

В Москве уточнили наказание для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Говорит Москва 04:53
Политика

Италия отказалась подписывать итоговый документ саммита Евросоюза

Италия отклонила итоговый проект документа совещания 27 глав государства ЕС, которое прошло в формате видеоконференции и было посвящено разработке мер по преодолению пандемии коронавируса COVID-19.
Городовой вчера в 01:19
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 26 марта в 14:06
Политика

Глава правительства России ограничил движение через границу страны

Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
REGNUM 10:49
Общество

Вирусолог попросил россиян воздержаться от поездок на дачу

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радиостанции "Говорит Москва" призвал россиян не ездить на дачу в период пандемии.
РИА Новости вчера в 10:38
Шоу-бизнес

Песков подтвердил присутствие на вечеринке с Лещенко

Московский Комсомолец вчера в 06:37
Здоровье

Первичный тест выявил коронавирус у медсестры в Красноярске

Первичный тест медсестры больницы скорой медицинской помощи в Красноярске показал положительный результат на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:52
Общество

В больницу в Коммунарке попал миллиардер

Lenta.ru 12:06
Экономика

Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод «Сила Сибири-2»

Вести.Ru вчера в 14:46
Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело за нарушение режима карантина

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний петербуржец был помещен туда принудительно, однако накануне вечером самовольно покинул пансионат "Заря" в поселке Репино Курортного района.
Российская газета 09:37
Здоровье

В Минздраве назвали сроки окончания пандемии коронавируса в России

Эпидемиолог Минздрава РФ сообщает, что активность распространения коронавируса в стране должна сократиться с конца следующего месяца до начала мая.
SMINEWS в Подольске 10:20
Армия и оружие

Станки столетней давности: чем оснастили патронный завод на Украине

Служба безопасности Украины выявила растрату государственных средств, выделенных на организацию производства патронов, острую нужду в которых испытывают вооруженные силы страны.
Военное обозрение 00:20
Кино

Премьеру фильма о чудо-женщине перенесли из-за коронавируса

Киностудия Warner Bros. приняла решение о переносе сиквела фильма «Чудо-женщина: 1984» с июня на август в связи с распространением коронавируса по миру.
Live24 25 марта в 05:30
Общество

В Петербурге умер первый пациент с коронавирусом

В субботу, 28 марта, стало известно, что в петербургской Боткинской больнице скончался первый пациент с коронавирусом.
Форпост Северо-Запад 09:13
Игры

Герой The Looter пытается найти лекарство от эпидемии

История главного героя начинается с важной миссии: по заказу местного магната необходимо раздобыть лекарство от опасной болезни, которое предположительно хранится в заброшенном монастыре.
Игромания.ру 10:47
Общество

В Минобороны рассказали о строительстве военных медицинских центров

Известия 06:03
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru 26 марта в 06:42
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Общество

В Элисте введен режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в столице Калмыкии Элисте, сообщил мэр города Дмитрий Трапезников 28 ноября в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, передает РИА Калмыкия.
Красная весна 16:57
Кино

Райан Рейнольдс может сыграть в экранизации «Логова дракона»

Dragon's Lair - приключенческая игра, созданная из изображений бывшего аниматора Walt Disney Дона Блута.
РЕН ТВ 12:24
Футбол

«Бавария» включилась в борьбу за Луиса Фелипе

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Лацио» Луису Фелипе.
Soccer.ru 16:48
Музыка

Боб Дилан выпустил первую песню за восемь лет. Она об убийстве Кеннеди

Полит.ру вчера в 08:59
Общество

Шевченко сравнил коронавирус с аварией на Чернобыльской АЭС

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал эпидемию коронавируса в Европе.Я пережил похожий момент, когда мне было 9 лет.
Soccer.ru 08:59
Общество

Bloomberg узнал о возможном закрытии Москвы из-за коронавируса

Сегодня источник РИА Новости заявил, что российское правительство на фоне пандемии коронавируса обсуждает возможность ограничить передвижение внутри страны, остановить воздушные и железнодорожные пассажирские перевозки.
Говорит Москва 08:23
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Иностранные диетологи отмечают, что чай с куркумой предотвращает поражение легких.
ToDay News Ufa вчера в 02:56
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
Футбол

К. Родригес: думаю, у Черчесова не очень хороший характер

Думаю, у Черчесова не очень хороший характер. Каждый сам знает, что ему делать и как обращаться с другими людьми.
Чемпионат 15:50
Общество

Власти Мурманской области ограничили въезд в Кировск и Апатиты

Власти Мурманской области приняли решение на две недели ограничить въезд в Апатиты и Кировск с 6:00 (совпадает с мск) 29 марта из-за двух случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 16:32
ещё по теме
Главное