ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

с чего всё началось

Гражданина России Ивана Яцкина задержали в Симферополе по подозрению в государственной измене. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В Крыму россиянина задержали по делу о госизмене

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