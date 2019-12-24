Происшествия
Kazanfirst.ruВ Крыму россиянина задержали по делу о госизмене
Гражданина России Ивана Яцкина задержали в Симферополе по подозрению в государственной измене. Соответствующую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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с чего всё началось
ФСБ России задержала в Симферополе гражданина РФ Ивана Яцкина, обвиняемого в государственной измене, он был арестован в Крыму и этапирован для следственных действий в Москву. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.ТАСС03:14
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Политика
В ОСК рассказали, за какое время могут построить судно-трубоукладчик
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может за 1,5-2 года спроектировать и еще за 3-4 года построить российское судно-трубоукладчик, способное осуществлять такие работы, как прокладка газопровода "Северный поток — 2", заявил глава корпорации Алексей Рахманов.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что Россия могла согласиться на продолжение транзита газа через Украину, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2».
Общество
Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии
Режиссер Галина Волчек госпитализирована в Москве, она находится в тяжелом состоянии, сообщает Пятый канал.
Авто
Jaguar Land Rover повысит цены на автомобили в России
«Стоимость автомобилей Jaguar Land Rover в январе 2020 года вырастет на 1,5–2,5% в зависимости от размера ставки утилизационного сбора», — рассказали в пресс-службе Jaguar Land Rover.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Политик предупредил, что любое посягательство России на территории соседнего государства втянет мировое сообщество в войну.
Общество
Истребитель Су-57 потерпел первую аварию
Истребитель пятого поколения Су-57 потерпел первую аварию в своей истории.
Общество
Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Политика
Путин призвал провести всесторонний анализ угроз для России
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно провести всесторонний анализ угроз для России.
Транспорт
Власти оценят возможность замены служебных машин чиновников на такси
Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников.
Шоу-бизнес
Роман с Семеном Слепаковым прокомментировала Светлана Ходченкова
Журналист не смог удержаться и задал актрисе вопрос, который в последнее время волнует всех ее поклонников: он попросил ее прокомментировать слухи о ее романе с 40-летним шоуменом Семеном Слепаковым.
Здоровье
Эндокринолог рассказал, сколько воды нужно пить на самом деле
Если человек понуждает себя пить больше воды вопреки жажде, то это безопасно тогда, когда у него здорова сердечно-сосудистая система и почки, сообщает KP.Ru.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока-2»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2» являются для России неприемлемыми и Москва не оставит их без ответа.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года. Курс евро снизился на 0,6% - до 68,65 рубля.
Футбол
«Спартак» признан лучшим клубом России в истории Лиги чемпионов
Что касается лучших клубов в истории Лиги чемпионов, то сильнейшим признан рекордсмен по числу побед в этом турнире (13 титулов) - мадридский "Реал".
Политика
Путин в кабине машиниста отправился на поезде по Крымскому мосту
Президент Владимир Путин стал первым, кто проехал по железнодорожному Крымскому мосту, причем в кабине машиниста.
Здоровье
На ранней стадии, по данным онкологов, кишечник сигнализирует о раке
Медицинские специалисты из Японии после проведенных исследований сделали вывод, что оценка состояния микрофлоры кишечника пациента может способствовать выявлению колоректального рака на ранних этапах этой опасной онкологической болезни.
Политика
Алиев назвал невозможным вступление Азербайджана в ЕС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна предприняла все возможные шаги в рамках евроинтеграции и в дальнейших шагах необходимости нет, так как они будут безрезультатными.
Культура
Российские кинокритики назвали лучшие сериалы 2019 года
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Происшествия
В Москве обнаружили тело женщины с пакетом на голове
На голове умершей был пакет, руки и ноги ее были связаны. По подозрению в убийстве задержан брат женщины.
Общество
Новогодняя вечеринка в Красноярске прошла без зрителей
В городском парке Универсиады трое аниматоров в костюмах ростовых кукол танцевали на сцене, но перед ними не было ни одного зрителя, сообщает Life.
Общество
Стало известно о долге Бузовой за услуги ЖКХ
Транспорт
В России водителям автобусов и фур ограничили рабочий день
Российское правительство решило ограничить водителям фур и автобусов время непрерывной езды за рулем.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
Единоборства
Александр Емельяненко обратился к Маге Исмаилову
Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко сделал заявление о вероятном поединке с Магомедом Исмаиловым, сообщив о том, что с удовольствием изобьет средневеса в случае организации данного матча.
Происшествия
Фигурант «болотного дела» Бученков получил 2,5 года колонии заочно
Замоскворецкий суд Москвы заочно приговорил к двум с половиной годам колонии общего режима фигуранта «болотного дела» Дмитрия Бученкова, объявленного в международный розыск.
Спорт
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA
Члены исполкома единогласно поддержали решение наблюдательного совета РУСАДА не согласиться с вынесенным 9 декабря решением WADA о четырехлетнем запрете российским спортсменам участвовать в крупнейших турнирах, включая Олимпийские и Паралимпийские игры, под национальным флагом и гимном, сообщает ТАСС.