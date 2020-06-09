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REGNUMREGNUMВ Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России. Об этом сегодня, 9 июня, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава Крыма Сергей Аксенов.
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В Крыму отменят обсервацию для приезжающих из других регионов

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В Крыму с 15 июня отменят режим самоизоляции

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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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