Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России. Об этом сегодня, 9 июня, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter глава Крыма Сергей Аксенов.

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

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