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Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава республики Сергей Аксенов.
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Сергей Аксенов
С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации.
— Сергей АксеновТАСС 08:08

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Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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