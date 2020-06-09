С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации.

Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня. Об этом во вторник, 9 июня, заявил глава республики Сергей Аксенов.

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих

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