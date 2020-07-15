Общество

RT на русскомRT на русскомВ Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль

Крымские власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 рубль с 16 июля. Об этом в своём Twitter сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
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Сергей Аксенов
С 16 июля в Крыму будут на один рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек – на дизельное топливо. Это стало возможным благодаря договоренности правительства Республики Крым с нефтетрейдерами.
— Сергей АксеновРИА Новости вчера в 12:28

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Сергей Аксенов
Российский государственный и политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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