Энергетика
RT на русскомВ Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
Крымские власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 рубль с 16 июля. Об этом в своём Twitter сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
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Армия и оружие
Минобороны России протестировало новый спутник-инспектор
Минобороны России протестировало новейший малый спутник-инспектор, с помощью которого с близкого расстояния обследовали другой отечественный аппарат.
Известия 12:23
Общество
У украинской телеведущей выпал зуб в эфире
У телеведущей Марички Падалко во время эфира новостей на украинском канале 1+1 выпал зуб.
Газета.Ru 08:57
Политика
ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу MH17
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск Нидерландов против России в связи с крушением самолёта Boeing рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года.
RT на русском 12:25
Армия и оружие
Убийцы «Панцирей» изменили баланс сил в Сирии и Ливии
Успешное применение Турцией ударных беспилотников, которые расправились с российскими "Панцирями", изменило баланс сил в Сирии и Ливии.
Утро.ru 11:47
Футбол
Спартак — Ахмат 1:0 (2-й тайм)
RT на русском 11:43
Политика
Госдума приняла во втором чтении поправки о многодневном голосовании
Государственная дума приняла во втором чтении поправки в избирательное законодательство, которые, в частности, предполагают возможность проведения голосования в течение нескольких дней.
RT на русском 06:02
Наука
Аккумуляторы смартфонов может улучшить натрий
Live24 вчера в 04:49
Политика
Киев оценил решение США по санкциям против «Северного потока-2»
Украина приветствует расширение санкций США против проекта строительства газопровода «Северный поток-2», говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины.
Rambler News Service 12:21
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Возможно, в СМИ появилась информация о выплатах, которые положены тем пенсионерам, у которых годы стажа в СССР по ошибке или другим обстоятельствам не были учтены.
Evo-rus.com 09:11
Происшествия
Замглавы «Почты России» Емельченков отправлен под домашний арест
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест до 13 сентября заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова.
Коммерсантъ 11:39
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Экономика
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов
Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
Космос
«Роскосмос» рассекретил документы проекта «Союз-Аполлон»
«Роскосмос» обнародовал комплект архивных документальных свидетельств о подготовке и осуществлении программы «Союз-Аполлон», говорится на сайте госкорпорации.
МИР 24 07:19
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Как сообщает Piter.tv, российский и американский кинорежиссер Андрей Кончаловский рассказал о причине, по которой он решил заменить актера Александра Домогарова на Гошу Куценко.
CT news 10:02
Гаджеты
Монитор Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor оценен в 400 евро
Megaobzor.com 11:53
Политика
Президент Польши оценил звонок российских пранкеров
Как сообщила ранее радиостанция RMF FM, польские спецслужбы будут проводить проверку по факту разговора российских пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова (Вован и Лексус) от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с Дудой.
РИА Новости 09:44
Происшествия
Устроившим погром на Амурском ГПЗ недоплатили 14 млн рублей
ИА Красная Весна вчера в 10:22
Армия и оружие
Ужасом для США назвал Кедми новейшую российскую ракету «Буревестник»
Вечерний курьер 08:46
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Происшествия
Появились первые фото с борта сгоревшего десантного корабля ВМС США
В интернете появились первые фотоснимки, сделанные на борту американского десантного корабля Bonhomme Richard после пожара.
Российская газета 04:29
Энергетика
Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа
Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия вчера в 03:13
Гаджеты
Lenovo выпустила рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD
AMD Ryzen Threadripper PRO с 64 ядрами Zen 2 имеет тактовые частоты до 4,0 ГГц, 128 полос пропускания PCIe 4.0 и поддержку 8-канальной памяти.
IT-World 09:24
Армия и оружие
В Баку заявили об уничтожении еще одного военного объекта ВС Армении
Министерство обороны Азербайджана сообщает о том, что их силами был уничтожен еще один военный объект Армении на границе в Товузском районе.
Территория новостей 04:24