Экономика
RT на русскомВ Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
Крымские власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 рубль с 16 июля. Об этом в своём Twitter сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
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Футбол
«Спартак» одержал первую победу в РПЛ за шесть матчей
RT на русском 12:59
Экономика
Российские семьи получили выплаты на детей на сумму 555 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка президент Владимир Путин объявил в мае в обращении к гражданам страны.
REGNUM 05:14
Экономика
ФНС запустила сервис для выплаты субсидий на профилактику COVID-19
Организации и ИП, занятые в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях, а также социально ориентированные НКО, отвечающие определенным условиям, могут с 15 июля подать заявление для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Российская газета 09:53
Политика
Президент Польши прокомментировал разговор с российскими пранкерами
Президент Польши Анджей Дуда, недавно переизбранный на второй срок, прокомментировал у себя в Twitter разговор с российскими пранкерами, выступающими под "сценическими псевдонимами" Вован и Лексус, которые выдали себя за генсека ООН Антониу Гутерриша.
Российская газета 12:27
Игры
Вот как должен выглядеть ремастер Diablo. Нейросеть улучшила игру до 4K и 60 FPS
Cyber.sports.ru 10:39
Общество
Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи
Герцогиня Сассекская Меган назвала истинную причину, по которой они с мужем покинули королевскую семью.
Lenta.ru 02:48
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить вопрос с жильем в России
По словам главы государства, у российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю решить жилищный вопрос в стране.
Кубань 24 13 июля в 06:26
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Культура
Зеленский предложил освободить от налогов показ фильмов на украинском языке
Документ содержит новую норму о временном, до 2025 года, освобождении от налогов операцию по распространению и показу фильмов дублированных, озвученных на государственном языке на территории Украины и адаптированы в украиноязычные версии.
SM News 12:53
Политика
Times: Трамп хочет встретиться с Путиным до американских выборов
Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным до американских выборов, пишет газета The Times.
Газета.Ru 09:58
Армия и оружие
Азербайджанские военные уничтожили еще один объект ВС Армении
Точечный удар в товузовском направлении границы со стороны Азербайджана привел к уничтожению одного из военных объектов Вооруженных сил Армении.
ПолитРоссия 03:29
Авто
Toyota Land Cruiser 200 в России получил обновленную спецверсию
С 15 июля Toyota начинает прием предзаказов на обновленную специальную версию Executive Lounge легендарного Toyota Land Cruiser 200.
МонаВиста 11:50
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Футбол
Фролов: «Конечно, хотелось победы, и моменты для этого у нас были»
Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Краснодар» (0:0) Евгений Фролов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».
Евро-футбол.ру 13:16
Общество
Сбор подписей за отмену результатов голосования по Конституции проходит в Москве и Петербурге
Коммерсантъ 13:06
Общество
Пожар на военном корабле США обернется экологической катастрофой
В публикации отмечается, что если 257-метровый военный корабль Bonhomme Richard, пожар на котором не удается ликвидировать с 12 июля, затонет в порту Сан-Диего, то в воду попадет несколько миллионов литров топлива.
Piter.tv 12:42
Футбол
Хет-трик Пашалича помог «Аталанте» разгромить «Брешию» в матче серии А
РИА Новости вчера в 17:41
Экономика
Прожиточный минимум подрос на 2,2%
Утвержден прожиточный минимум за I квартал 2020 года. Соответствующий приказ Минтруда зарегистрирован в Минюсте.
Российская газета 10:53
Общество
ПФР опроверг выплату россиянам надбавок к пенсиям за «советский стаж»
Информация о новых выплатах пенсионерам за «советский стаж» не соответствует действительности.
Evo-rus.com 09:11
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:33
Футбол
«Зенит» и «Оренбург» объявили составы на матч чемпионата России
Петербургский "Зенит" и "Оренбург" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 12:31
Шоу-бизнес
Айза Анохина извинилась за интервью Собчак о Чечне
Блогер Айза Анохина принесла "свои очень глубочайшие извинения всем представителям Чеченской республики" за интервью, которое она на днях дала телеведущей Ксении Собчак.
Московский Комсомолец 10:32
Игры
Вышел новый геймплейный трейлер Serious Sam 4
Издательством Devolver Digital вместе со студией Croteam был опубликован новый геймплейный трейлер шутера Serious Sam 4. В игре показаны некоторые новые и старые враги, наземные и воздушные.
The GEEK 09:13
Шоу-бизнес
Первый ролик с Пугачевой стал хитом в TikTok
Первое видео в TikTok с Аллой Пугачевой стало хитом. Ролик выложил друг Примадонны — дизайнер Игорь Гуляев.
Вечерняя Москва 11:40
Общество
Роспотребнадзор сохранил изоляцию для прибывающих вывозными рейсами
Главный санитарный врач России Анна Попова постановила сохранить требование обязательной самоизоляции для граждан, кто возвращается в страну вывозными рейсами.
Городовой 13:06