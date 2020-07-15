Общество
RT на русскомВ Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
Крымские власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 рубль с 16 июля. Об этом в своём Twitter сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
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Происшествия
Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко
Российская газета 09:18
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ 04:19
Здоровье
Очаг африканской чумы свиней зафиксировали в селе в Забайкалье
Чита.Ру вчера в 22:10
Гаджеты
Oppo анонсировала выход сверхбыстрой зарядки для смартфонов
Evo-rus.com 06:41
Общество
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК 18:51
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
RT на русском вчера в 14:55
Общество
У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб
Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
Общество
Суд арестовал омского пенсионера, который отрицал распад СССР
В Омске суд санкционировал арест 72-летнего пенсионера-инвалида Владимира Бесхлебного, который отрицал распад СССР.
МонаВиста 07:45
Наука
Создан робот для тестирования медицинских жвачек
Сайт интересных новостей 11:34
Общество
Росприроднадзор намерен взыскать $2 млрд с «Норникеля» в суде
Специалисты Росприроднадзора намерены в суде доказать правомерность и справедливость методов, примененных при оценке ущерба после экологической катастрофы на ТЭЦ-3 под Норильском для компании «Норникель».
Mockva.ru 19:50
Технологии
Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10
Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday.
3DNews 05:19
Политика
Ремчуков считает, что в 2024 году Путин не пойдет на новый срок
Как отмечает эксперт, он считает, что Владимир Путин уйдет в отставку после окончания данного срока.
CT news 14:38
Политика
Трамп не исключил санкций в отношении членов Компартии Китая
Президент США Дональд Трамп не исключил введения дополнительных санкций в отношении высокопоставленных китайских чиновников, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома.
Российская газета 22:35
Происшествия
Мошенники заработали на сим-картах
Задержаны аферисты, списывавшие деньги со счетов граждан Оперативники МУРа обезвредили преступную группу, похитившую десятки миллионов рублей с банковских счетов граждан с помощью незаконного перевыпуска их телефонных сим-карт.
Коммерсантъ 17:03
Политика
В ЛДПР оценили сообщения о назначении главы Хабаровского края
В партии ЛДПР не подтвердили достоверность сообщений о том, что временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края станет депутат Госдумы, председатель комитета по спорту Михаил Дегтярев.
URA.Ru 20:51
Здоровье
Российские студенты назвали лучшие места работы
Российские студенты, участвовавшие в опросе аналитической исследовательской компании Universum, назвали самые привлекательные места работы.
Телеканал 360° 19:12
Энергетика
Доходы от продажи золота из России превысили выручку от продажи газа
Москва, 14 июля 2020, 19:51 — REGNUM Во II квартале 2020 года доходы России от продажи золота за рубеж были больше, чем от экспорта газа.
REGNUM вчера в 12:51
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru 15:19
Происшествия
Семь человек погибли в Турции при крушении самолета-разведчика
Самолет служб безопасности потерпел крушение в провинции Ван на востоке Турции, сообщается о семи погибших.
ФАН 22:52
Космос
НАСА заявляет о завершении испытаний телескопа имени Дж. Уэбба
LentaChel.ru 14:38
Политика
Иск Нидерландов к России из-за сбитого MH17 зарегистрировали в ЕСПЧ
Страсбург, Франция, 16 июля 2020, 00:49 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал иск Нидерландов к России по обвинению в причастности к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 в июле 2014 года.
REGNUM 17:49
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
На прошлой неделе в сообществе «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будет возобновлено производство автомобилей марки Lada.
Тарантас Ньюс 13 июля в 23:42
Общество
Путин подписал закон, гарантирующий выплаты работникам при сокращении
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, гарантирующий право работников на положенные по закону выплаты при ликвидации юрлиц или же сокращении штата.
РЕН ТВ 13 июля в 13:51
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс 15:37
Футбол
Гайч подтвердил желание перейти в ЦСКА
Адольфо Гайч, являющийся профессиональным аргентинским футболистом, рассказал, что хочет, чтобы его новой командой стал московский ЦСКА.
CT news 12:20
Общество
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах
В Белоруссии задержали более 250 человек за участие в митингах.
Деловое.ТВ 06:45
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева отметила 35-летие с четырехэтажным тортом
На дне рождении телеведущей кроме роскошного банкета был также четырехэтажный торт.
Дни24 вчера в 11:43
Футбол
За сутки семье умершего футболиста Самохвалова собрали 10 млн рублей
Спорт день за днем 16:49