Крымские власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 рубль с 16 июля. Об этом в своём Twitter сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.

В Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль

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