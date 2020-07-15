Общество
RT на русскомВ Крыму с 16 июля снизят цены на бензин на 1 рубль
Крымские власти договорились с нефтетрейдерами о снижении цены на бензин АИ-95 и АИ-92 на 1 рубль с 16 июля. Об этом в своём Twitter сообщил глава республики Сергей Аксёнов. «С 16 июля в Крыму будут на 1 рубль снижены цены на бензин АИ-95 и АИ-92 и на 50 копеек — на дизельное топливо», — заявил он.
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Здоровье
Прилузский район назвали неблагополучным по коронавирусу
Фото Виктора Бобыря из архива БНК За последние две недели выявили 39 новых случаев заболевания: на уличных торговых точках, при получении государственных слуг, в такси, на семейных мероприятиях, при посещении медицинских учреждений, сообщила администрация Прилузья.
ИА БНК 04:48
Общество
В Москве на акции против поправок в Конституцию начались задержания
Сотрудники полиции в Москве начали задерживать участников акции против поправок в Конституцию, передает корреспондент РБК.
РБК 14:31
Общество
Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак
По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак.
Лезги газет вчера в 11:14
Интернет
Google выпустила большое обновление Chrome
Компания Google выпустила новую версию фирменного браузера Chrome. В стабильной версии Chrome 84 предлагается несколько важных нововведений.
iXBT.com 07:26
Здоровье
В минздраве Украины заявили о плане продлить карантин на месяц
12 марта украинское правительство ввело в стране общенациональный карантин из-за коронавируса сроком на месяц, позже он был продлен до 31 июля.
Известия 03:12
Энергетика
Цены на нефть отреагировали ростом на решение ОПЕК+ увеличить добычу
С 1 августа ограничения будут ослаблены почти на 2 млн баррелей в сутки с текущего уровня, но реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет меньше согласованного объема.
РБК 11:22
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК вчера в 13:36
Общество
Границу возраста молодежи в России планируется увеличить до 35 лет
Заместитель председателя комитета Совета Федерации Александр Варфоломеев отметил, что в России планируется увеличить возраст относящихся к молодежи лиц с 30 до 35 лет.
Моя Москва.онлайн 11:13
Политика
В ЕСПЧ зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу MH17
В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) получили и зарегистрировали иск Нидерландов против России по делу о крушении пассажирского самолета MH17 на востоке Украины в 2016 году, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 12:39
Политика
США ввели санкции против связанных с Пригожиным людей и компаний
Минфин США внес в санкционный список трех российских физических лиц и пять компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
РБК 14:51
Политика
Путин и Меркель обсудили необходимость выполнения Минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на юго-востоке Украины путем выполнения Минских соглашений.
Известия 09:05
Спорт
Российский прыгун с шестом Волков может перейти в сборную Беларуси
16-летний российский прыгун с шестом Матвей Волков планирует получить право выступать за сборную Беларуси.
Sports.ru 04:32
Общество
В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК
Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 13:54
Шоу-бизнес
Муцениеце опровергла свое согласие на отдых детей с Карпович
Агата Муцениеце прокомментировала известие о том, что ее дети отдыхают в Крыму с Павлом Прилучным и Мирославой Карпович.
VSE42.RU 01:18
Наука
Пыльца может указывать на окончание пандемии Covid-19
В результате удалось выявить зависимость распространения вирусов от наличия пыльцы в воздухе: ее появление указывало на конец сезона гриппоподобных заболеваний — и наоборот.
Naked Science вчера в 09:11
Спорт
Российский борец Махов признан олимпийским чемпионом 2012 года
Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
Российская газета вчера в 04:07
Культура
Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в налоговый кодекс
Как уточнили в пресс-службе, этот закон предусматривает освобождение от налога на прибыль предприятий и НДФЛ культурных грантов, предоставленных для проектов и программ в сфере культуры, туризма и в секторе креативных индустрий.
РИА Новости 13:49
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко
Газета.Ru 06:38
Армия и оружие
ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии
Самолеты Воздушно-космических сил РФ нанесли авиаудар по боевикам в провинции Латакия на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля.
Газета.Ru вчера в 16:01
Авто
Aurus утвердил дизайн нового внедорожника Komendant
Отечественный концерн Aurus утвердил финальный вариант дизайна нового люксового внедорожника Komendant.
Новые автомобили 00:03
Шоу-бизнес
Опубликовано фото постройневшей экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой
Бывшая чиновница Минобороны РФ и экс-фигурантка дела о хищениях в «Оборонсервисе» Евгения Васильева впервые за долгое время выложила в соцсети собственное фото.
Росбалт 08:48
Футбол
Джикия: повезло, что «Спартаку» засчитали забитые голы
Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итоги встречи 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).
Metaratings 14:19
Общество
РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения
Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
REGNUM 06:10
Армия и оружие
Глава Минобороны Эстонии призвал новобранцев защищать страну от России
Министр напомнил, что в 1918–1920 годах «желание свободы победило численно значительно превосходящие русские войска» и эстонской армии удалось отбросить вторгшиеся в страну части Красной армии.
РБК 12:08
Политика
В Азербайджане начались стихийные массовые митинги в поддержку армии
Ведомости вчера в 22:34
Происшествия
В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера
Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
Футбол
Футболисты «Шахтера» обыграли «Колос» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" обыграли "Колос" из Ковалевки в матче 31-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 14:14
Футбол
Газизов: обсуждаем с Тедеско трансферы «Спартака» на будущий сезон
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после победной игры с «Ахматом» (3:0) рассказал о перспективах главного тренера команды Доменико Тедеско.
Metaratings 14:08