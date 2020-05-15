Коронавирус
Невские НовостиВ Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен. На смену ему придут рекомендации жителям республики ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на внесенные главой региона Сергеем Аксеновым изменения в указе.
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Здоровье
Три отделения свердловского онкоцентра закрыты на карантин
Три из 31 отделений диспансера онкоцентра закрыты на приём пациентов.
Уральский меридиан 06:08
Происшествия
СКР установил приславших фото нацистов на сайт «Бессмертного полка»
News.ru вчера в 10:19
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
Газета.Ru 07:04
Происшествия
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом
В Москве умер трехлетний ребенок с коронавирусом. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:01
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
В Екатеринбурге у 24 работников склада подтвердился коронавирус
В Екатеринбурге на складе одного из алкомаркетов обнаружили вспышку коронавируса.
Уральский меридиан 04:58
Общество
В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
Футбол
РФС: сезон РПЛ возобновится с 21 июня
Сезон Тинькофф — РПЛ возобновится 21 июня. Командам будет разрешено делать по пять замен в матче.
Кубань 24 вчера в 07:49
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент
При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
Общество
В мэрии Москвы не ждут ослабления режима самоизоляции раньше 22 мая
Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что преждевременно говорить про ослабление режима самоизоляции в Москве раньше 21-22 мая.
Газета.Ru 06:01
Общество
В Москве аннулируют штрафы за отказ делать селфи ночью
В Департаменте информационных технологий Москвы прокомментировали жалобы горожан, находящихся на карантине по коронавирусу, на штрафы из-за приложения "Социальный мониторинг".
Московский Комсомолец 04:03
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Политика
Белоруссия начала получать нефть из США
Начались поставки американской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru вчера в 08:31
Общество
Врач перечислил первые симптомы тяжелой формы коронавируса
Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса.
Российская газета 00:21
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Общество
В Ленобласти два центра МЕГА возобновят работу с 15 мая
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 22:06 — REGNUM Торговые центры МЕГА «Парнас» и МЕГА «Дыбенко», которые располагаются на примыкающей к Петербургу территории Ленинградской области, с 15 мая вернутся к работе со всеми необходимыми мерами предосторожности.
REGNUM 14 мая в 15:06
Спорт
Врач ПБК ЦСКА Абжелилов скончался от коронавируса
RT на русском 07:02
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Специалист отметила, что сейчас у банков есть все средства защиты от кибератак, да и к тому же техническая поддержка банка никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру пользователя.
Astera вчера в 12:02
Происшествия
Труп девочки и женщины нашли у дома на Верности
Московский Комсомолец 06:43
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 вчера в 04:35
Здоровье
Поселок Ягодное в Магаданской области закрыт на карантин
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал постановление регионального правительства о введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории поселка Ягодное в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
MagadanMedia.ru 05:22
Здоровье
Названы риски осложнений при бессимптомном течении коронавируса
Главный невролог Пироговского центра, доктор медицинских наук Олег Виноградов в комментарии телеканалу «360» рассказал о рисках осложнений при бессимптомном течении коронавируса.
Live24 05:31
Здоровье
112 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на субботу, 16 мая за последние сутки еще у 112 человек в Ростовской области подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 07:06
Общество
Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения в июле
Министерство транспорта России надеется, что международное авиасообщение возобновится в июле 2020 года года, а внутренние перевозки могут начнут постепенно восстанавливаться уже в середине июня.
ТАСС 06:56
Политика
Пушков предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал американского посла в Польше Джорджетту Мосбахер за ее предложение разместить в стране ядерное оружие.
Газета.Ru 05:37
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ 04:55
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
Общество
Эксперимент показал скорость распространения коронавируса
Специалисты провели эксперимент, который показал скорость распространения коронавируса в общественных местах.
Телеканал 360° 14 мая в 13:54
Космос
НАСА перенесло начало программы освоения Луны
Реализация первого этапа американской программы Artemis по освоению Луны будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками, возникшими при создании ракеты-носителя SLS из-за распространения коронавируса, заявил помощник заместителя директора НАСА Том Уитмайер.
Взгляд.ру вчера в 05:24