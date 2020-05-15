Коронавирус

Невские НовостиНевские НовостиВ Крыму с 18 мая будет отменен режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с понедельника, 18 мая, будет отменен. На смену ему придут рекомендации жителям республики ограничить поездки и выход из дома без необходимости. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на внесенные главой региона Сергеем Аксеновым изменения в указе.
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В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

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