Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

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