Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.
Читать в источнике
Комментировать260

Подробнее о событии

В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Интерфакс02:54

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

ТАСС01:26

Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер

КП - Крым02:19

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

РИА Новости01:33

Указ Аксёнова: в Крыму режим самоизоляции перестанет действовать 18 мая

Крым 2402:35

В Крыму отменили режим самоизоляции

Коммерсантъ00:48

Власти Крыма с 18 мая отменили режим самоизоляции

Российская газетавчера в 15:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Общество

В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом

Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
47
Здоровье

За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 вчера в 02:08
610
Общество

Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета

В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
73
Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
934
Общество

Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны

Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
Lenta.ru вчера в 18:29
68
Происшествия

В Воронеже Opel сбил 20-летнюю девушку на переходе

В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка-пешеход.
Обозреватель Врн 04:37
Происшествия

В Екатеринбурге коронавирус проник в областной онкоцентр

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Екатеринбурге в областном онкологическом диспансере.
URA.Ru вчера в 12:50
Общество

В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»

У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
1,7K
Армия и оружие

Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО

Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
54
Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период

Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
2
Происшествия

На Ставрополье три человека погибли в аварии с машиной скорой помощи

РБК 03:28
4
Политика

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет

Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
3K
Здоровье

Названо самое опасное осложнение коронавируса

Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
1
Транспорт

Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент

При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
1
Политика

NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов

Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
16
Общество

Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
1K
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
325
Политика

Турция разрешила въезд россиянам для лечения

Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
2
Шоу-бизнес

У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия

У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
13
Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Политика

Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии

Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
1,2K
Энергетика

«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту

Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
1,9K
Политика

США возобновят финансирование ВОЗ

Президент США изменил свое решение относительно ВОЗ. Дональд Трамп намерен возобновить финансирование организации с одним условием.
Актуальные Новости 02:00
5
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
495
Общество

Во Владимирской области выявлено 65 новых случаев коронавируса

Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.
ГТРК Владимир 03:04
645
Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
299
Происшествия

Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке

Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
6
Общество

Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая

Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
3
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
3K
Путешествия

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь

Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40
189
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное