Коронавирус
РИА НовостиВ Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции
Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.
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Общество
В Москве выявили 3505 случаев заражения коронавирусом
Четвертый день подряд новых выявленных случаев COVID-19 в Москве меньше 5 тысяч - 3505, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в России.
РИА Новости 03:39
Здоровье
За сутки коронавирусом в Саратовской области заразились 113 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 15 мая зафиксировано 113 новых случаев коронавируса.
Регион 64 вчера в 02:08
Общество
Вакцина от коронавируса может появиться в России к концу лета
В России уже в августе могут зарегистрировать вакцину от COVID-19.
Газета.Ru 05:15
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество
Определена дальнейшая судьба мозаики со Сталиным из храма Минобороны
Определено новое месторасположение мозаики с изображением советского лидера Иосифа Сталина — им, по решению Русской православной церкви, станет музей на территории подмосковного комплекса «Патриот», а не сам находящийся в этом комплексе главный храм Вооруженных сил РФ, как предполагалось ранее.
Lenta.ru вчера в 18:29
Происшествия
В Воронеже Opel сбил 20-летнюю девушку на переходе
В Воронеже сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадала 20-летняя девушка-пешеход.
Обозреватель Врн 04:37
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус проник в областной онкоцентр
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Екатеринбурге в областном онкологическом диспансере.
URA.Ru вчера в 12:50
Общество
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ вчера в 10:54
Армия и оружие
Госдеп увидел в действиях России в Арктике угрозу для обороны НАТО
Россия наращивает свое присутствие в Арктике, что ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, или Фареро-Исландский рубеж, находящийся между Гренландией, Исландией и Великобританией.
РБК 04:10
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции выявило приложение "Социальный мониторинг" и другие технологии мониторинга за весь период, рассказал в интервью РИА Новости руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
РИА Новости 04:55
Политика
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:18
Здоровье
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Самым опасным осложнением, которое может спровоцировать коронавирус, Зайцев назвал полиорганную недостаточность.
РИА Новости 04:30
Транспорт
Мост через Зею в Благовещенске могут закрыть в любой момент
При появлении минимальных рисков для жизни и здоровья граждан мост через реку Зея будет полностью закрыт для движения в любой момент, начиная с сегодняшнего дня, — сообщили в мэрии Благовещенска.
ИА Порт Амур 04:27
Политика
NASA отозвало приглашение российской делегации под давлением сенаторов
Москва, 16 мая 2020, 12:12 — REGNUM Руководство американского аэрокосмического агентства NASA приглашало делегацию Роскосмоса к себе для обсуждения широкого круга вопросов, однако позже под давлением сенаторов оно было отозвано.
REGNUM 05:12
Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия вчера в 09:09
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
Политика
Турция разрешила въезд россиянам для лечения
Пересекать границу смогут граждане с отрицательным результатом теста на COVID-19.
BFM.ru 04:50
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия
У актрисы Анастасии Заворотнюк наступила ремиссия.
Культуромания 05:43
Политика
Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»
Москва, 16 мая 2020, 08:24 — REGNUM Россия бессильна против новой американской «супер-пупер ракеты», шутливо сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 16 мая на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 01:24
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM вчера в 06:26
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru 00:33
Политика
США возобновят финансирование ВОЗ
Президент США изменил свое решение относительно ВОЗ. Дональд Трамп намерен возобновить финансирование организации с одним условием.
Актуальные Новости 02:00
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
Общество
Во Владимирской области выявлено 65 новых случаев коронавируса
Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.
ГТРК Владимир 03:04
Финансы
Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза
Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском вчера в 17:31
Происшествия
Полиция начала проверку из-за гонок стритрейсеров в Коммунарке
Столичные полицейские устанавливают водителей, участвовавших в нелегальных гонках в Коммунарке, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 04:43
Общество
Москвичей призвали не ждать смягчения самоизоляции до 22 мая
Жителям Москвы не стоит ждать смягчения ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса, до конца следующей рабочей недели (22 мая).
Lenta.ru 05:39
Общество
В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
Путешествия
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь
Российские туроператоры аннулируют заграничные туры на июнь.
ГТРК Вятка 03:40