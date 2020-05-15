Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.
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В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

ТАСС01:26

В Крыму отменяется режим самоизоляции

Новый День03:23

Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер

КП - Крым02:19

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

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Указ Аксёнова: в Крыму режим самоизоляции перестанет действовать 18 мая

Крым 2402:35

В Крыму отменили режим самоизоляции

Коммерсантъ00:48

Власти Крыма с 18 мая отменили режим самоизоляции

Российская газетавчера в 15:53
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РИА Новости вчера в 21:18
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ОАО «РЖД» назначает дополнительные поезда «Сапсан» на отдельные календарные даты мая.
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Сегодня старшей дочери Ивана Урганта Нине исполнилось 12 лет.
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В США из-за неблагоприятных погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) отложен запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с американским космопланом X-37B.
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Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
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В Роспотребнадзоре назвали частый симптом COVID-19 у детей

Чаще всего в тяжелой форме COVID-19 протекает в тех случаях, когда у ребенка имеются иммунодефицитное состояние, онкологическая, эндокринная или другая серьезная хроническая патология.
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Сергей Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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