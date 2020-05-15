Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.
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В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

Интерфакс02:54

Указ Аксёнова: в Крыму режим самоизоляции перестанет действовать 18 мая

Крым 2402:35

В Крыму отменили режим самоизоляции

Коммерсантъ00:48

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

РИА Новости01:33

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

ТАСС01:26

Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер

КП - Крым02:19

Власти Крыма с 18 мая отменили режим самоизоляции

Российская газетавчера в 15:53
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Экономика

Российские банки в апреле выдали почти втрое меньше потребкредитов

Российские банки в апреле сократили число выданных потребительских кредитов до 580 тысяч ссуд, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года в 2,7 раза, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 13 мая в 20:15
22
Общество

Работникам завода Volkswagen в Калуге предложили уволиться

На заводе Volkswagen в Калуге сокращают штат сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на профсоюзную организацию АСМ.
BFM.ru вчера в 13:50
13
Общество

Для отслеживания нарушителей самоизоляции в Подмосковье используют аэростат

Высотный видеокомплекс на базе аэростата применен в Московской области для отслеживания нарушителей режима самоизоляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Газета.Ru 09:30
58
Армия и оружие

Два самолета с российскими военными специалистами вернулись из Сербии

Два самолета с российскими военными вернулись из Сербии, где оказывали помощь местным властям в борьбе с коронавирусом, в РФ.
ФАН 07:53
14
Происшествия

В США разбился истребитель пятого поколения F-22

Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс вчера в 12:40
344
Общество

В Греции открылись более 500 пляжей

Газета Metro 08:10
1
Здоровье

Самое опасное осложнение коронавируса названо

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев в беседе с РИА Новости рассказал, как COVID-19 воздействует на человеческий организм.
Live24 05:00
6
Общество

Италия откроет границы с 3 июня

Власти Италии снимут ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня. Об этом сообщается на сайте правительства страны в субботу, 16 мая.
Известия 03:59
59
Шоу-бизнес

Месси с женой снялись в клипе рэпера Residente

Пуэрториканский рэпер Residente опубликовал в своем ютуб-канале новый клип.
Бомбардир.ру 06:40
Происшествия

СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полке онлайн»

Следственные действия по делам о реабилитации нацизма лицами, которые разместили в "Бессмертном полке – онлайн" фотоснимки нацистских преступников, продолжаются, подчеркнули в Следственном комитете.
Газета.Ru 06:52
1,7K
Общество

Онищенко высказался о походе в ближайший магазин без перчаток

«Если вы едете на работу в автобусе или троллейбусе, потом спускаетесь по эскалатору в метро, потом едете в вагоне — тут они [перчатки] бы не помешали, конечно», — высказался Онищенко.
Lenta.ru 08:31
1
Общество

Сооснователь Qiwi Солонин предоставил Дурову кредит на $17 млн

Один из основателей группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова TON.
Ведомости 06:29
5
Здоровье

Онищенко предостерег от неправильной вакцинации от коронавируса

Как уверяет Онищенко, требования к вакцине против коронавируса будут очень высокие, так как существует риск, что она окажется или малоэффективной, или дающей нежелательные побочные эффекты.
Журналистская правда 05:21
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
1K
Общество

В России анонсировали запуск вакцины от коронавируса

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
BFM.ru 05:20
1,6K
Общество

В МВД РФ рассказали о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
REGNUM 02:10
4,4K
Общество

Астраханские власти отменили пропускной режим

Ношение масок остается обязательнымВ Астраханской области отменяются некоторые карантинные ограничения и запреты.
Волга 06:08
Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
1,9K
Общество

Кабмин уточнил правила выплат медикам, работающим с коронавирусом

Правительство уточнило правила стимулирующих выплат медицинскому персоналу и работникам, помогающим гражданам с коронавирусной инфекцией, строго исключив какие-либо почасовые подсчеты.
Российская газета 09:45
25
Музыка

Двухчасовое шоу с участниками «Евровидения» покажут 46 стран

Вещатели из 46 стран покажут специальное шоу с участием исполнителей-конкурсантов этого года вместо отмененного международного песенного конкурса "Евровидение-2020", а также конкурсантов прошлых лет, в России шоу покажет Первый канал.
Интерфакс вчера в 17:14
19
Общество

В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам

Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 14 мая в 07:42
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Футбол

Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»

В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.
ProstoProSport 02:55
Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
429
Политика

Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов

"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 04:11
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Здоровье

Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса

70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
BFM.ru вчера в 12:19
1K
Политика

Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»

Президент США Дональд Трамп заявил, что в стране идет работа над новой сверхмощной ракетой, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 15:16
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Энергетика

Польша разрывает контракт с Россией по транзиту газа

По газопроводу "Ямал-Европа" Россия перекачивала в Германию около 33 млрд кубометров в год.
Газета.Ru вчера в 14:33
2,2K
Общество

Мозаику со Сталиным перенесли из храма Минобороны в парк «Патриот»

Первоначально планировалось, что мозаика со Сталиным, посвященная ВОВ, будет размещена в главном храме Минобороны, но это вызвало протесты в обществе.
Общественная служба новостей 05:14
109
Общество

В Игромании объявили, когда выйдет GTA VI

Редактор Игромании и эксперт по компьютерным играм Геворг Акопян объявил для iReactor примерные сроки выхода GTA VI.
iReactor 09:12
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