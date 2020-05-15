Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

Режим всеобщей строгой самоизоляции в республике Крым с 18 мая сменяется на рекомендации властей крымчанам ограничить поездки и выход из дома без необходимости, соответствующие изменения в указ внес глава Крыма Сергей Аксенов. Глава региона 11 мая продлевал режим всеобщей самоизоляции до 31 мая.
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В Крыму с 18 мая отменят всеобщий режим самоизоляции

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В Крыму отменили режим самоизоляции

Коммерсантъ00:48

Режим самоизоляции в Крыму с 18 мая будет носить рекомендательный характер

КП - Крым02:19

В Крыму с 18 мая смягчат режим строгой самоизоляции

РИА Новости01:33

В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

ТАСС01:26

Указ Аксёнова: в Крыму режим самоизоляции перестанет действовать 18 мая

Крым 2402:35

Власти Крыма с 18 мая отменили режим самоизоляции

Российская газетавчера в 15:53
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
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Социальная дистанция между пассажирами в самолетах приведет к удорожанию билетов и нерентабельности перевозок.
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Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС вчера в 16:45
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Коммерсантъ 07:28
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Ноутбуки и смартфоны Honor в России доступны по акции со скидкой

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«Амур» повторил контрактное предложение Руденкову

РИА Новости 07:53
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Троллейбусы начнут работу в Петрозаводске

С 18 мая в Петрозаводске начнут работу троллейбусы.
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Общество

Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Армавире

В Краснодарском крае прокуратура начала проверку сообщений о том, что в Армавире нарушаются права медработников при начислении федеральных стимулирующих выплат.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
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Авто

Hyundai рассказал о новинках для России

До конца 2020 года компания Hyundai планирует представить в России четыре новинки, в том числе флагманский кроссовер Palisade и премиальный Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 10:30
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Шоу-бизнес

Актриса «Уральских пельменей» назвала идиотизмом маски на улице

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Общество

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Общество

В мэрии Москвы объяснили формирование цен на маски

Маски, которые производит Москва по себестоимости 7 рублей, уходят врачам и коммунальщикам, остальные маски закупаются, заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель столичного департамента торговли Алексей Немерюк.
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Космос

От Земли до границ Вселенной. Институт космических исследований празднует юбилей

Седьмой континент Земли В ноябре 2018 года прошло заседание Совета РАН по космосу с участием гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина и президента Российской академии наук Александра Сергеева, на котором рассматривалась концепция освоения и исследования Луны.
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В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину от коронавируса.
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Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона имеет уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.
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Премьер-министра Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

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Случайные прохожие обнаружили под окнами дома по улице Верности в Петербурге тела девочки и женщины.
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США начали поставку нефти в Белоруссию

США, согласно договоренностям, начали поставку нефти в Белоруссию.
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В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

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Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

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В Севастополе с 18 мая отменяется режим самоизоляции для всех, кто моложе 65 лет.
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МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
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СК проверит жалобы бригад скорой помощи в Рязани на неполные выплаты

Отмечается, что сведения о том, что бригады скорой помощи Рязанской межрайонной больницы и рязанской клинической станции скорой помощи не получили COVID-19-выплаты появились в Интернет.
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