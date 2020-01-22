Энергетика
Российская газетаВ Крыму с 1 февраля подорожает газ
С 1 июля 2020 года стоимость газа вырастет еще раз: до 6,03 рубля при потреблении до 3500 кубометров газа в год, и 8,7 рубля - свыше 3500. А газ для отопления и выработки электроэнергии подорожает до 8,7 рубля за кубометр.
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Происшествия
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Авто
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Женщина, угрожавшая выбросить из окна ребенка на Восточной улице в Москве, задержана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного ГСУ СКР.
Футбол
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Политика
Россия догнала Конго в рейтинге демократии
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