С 1 июля 2020 года стоимость газа вырастет еще раз: до 6,03 рубля при потреблении до 3500 кубометров газа в год, и 8,7 рубля - свыше 3500. А газ для отопления и выработки электроэнергии подорожает до 8,7 рубля за кубометр.

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