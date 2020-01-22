Энергетика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму с 1 февраля подорожает газ

С 1 июля 2020 года стоимость газа вырастет еще раз: до 6,03 рубля при потреблении до 3500 кубометров газа в год, и 8,7 рубля - свыше 3500. А газ для отопления и выработки электроэнергии подорожает до 8,7 рубля за кубометр.
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В 2020 году в Крыму дважды изменятся тарифы на газ

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Насколько с февраля подорожает газ в Крыму

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В Крыму с 1 февраля подорожает газ

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КП - Крым10:05

Тарифы на газ в Крыму повысятся с 1 февраля

News.ru09:31
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Политика

Первый заместитель генпрокурора Александр Буксман подал в отставку

Первый заместитель генерального прокурора Александр Буксман решил уйти в отставку, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Зеленский заявил о возможности завершить конфликт в Донбассе «завтра»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полностью прекратить огонь в Донбассе не удалось, но верит, что если стороны захотят завершить конфликт, он закончится завтра.
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Путин выступил против создания института наставника над президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что он против создания в РФ стабилизирующего института передачи власти в переходный период, так как это подорвет авторитет президента и приведет к двоевластию в стране.
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Замглавы Генштаба предъявили обвинение в хищении почти 6,7 млрд рублей

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BFM.ru вчера в 09:33
Происшествия

Абызову в СИЗО диагностировали острое неврологическое расстройство

Бывшему министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову, который обвиняется в мошенничестве и организации преступного сообщества, в СИЗО «Лефортово» диагностировали острое неврологическое расстройство.
РБК 09:07
Политика

После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре

RuNews24.ru вчера в 17:07
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«Спартак» объявил о переходе Солтмурада Бакаева в «Рубин»

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Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям

Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
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Экономика

Суд признал банкротом микрофинансовую компанию «Домашние деньги»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом микрофинансовую компанию "Домашние деньги" бизнесмена Евгения Бернштама и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:25
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия 12:36
Армия и оружие

Российские десантники оценили БМД-4М

Как отметил командир батальона Константин Шипов, БМД-4М является новейшей скоростной плавающей гусеничной машиной.
Российская газета 05:57
Происшествия

Голунов потребовал официальных извинений от государства

«Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства»,— написал Иван Голунов.
Коммерсантъ 06:04
Общество

В конкурсе «Миссис Вселенная» победила петербурженка Вербицкая

Врач-гинеколог из Санкт Петербурга стала победительницей конкурса "Миссис Вселенная 2020", прошедшего в Болгарии.
Газета.Ru 08:11
Происшествия

Коронавирус у прилетевшего в Петербург гражданина КНР не подтвердился

У студента из Китая, госпитализированного ранее в Санкт-Петербурге, не обнаружили наличия коронавируса в организме.
RT на русском 11:56
Армия и оружие

Число пострадавших военных США при ударе Ирана может превышать 11

РИА Новости вчера в 21:19
Экономика

Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд

Ведомости 07:37
Общество

Беременная 13-летняя школьница пыталась покончить с собой из-за травли

Ребята признаются, что подверглись травле, а девочка даже пыталась покончить с собой.
StarHit.ru 10:00
Общество

Новый министр спорта был осужден за передачу земель

Выяснилось, что новый министр спорта Олег Матыцин, который был назначен вчера, 21 января, был осужден за передачу земель вуза под Черкизовский рынок.
ФедералПресс 05:27
Футбол

Кокорин продолжит карьеру в «Сочи»

Российская газета вчера в 02:44
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для многодетных родителей

В Госдуму внесен законопроект о праве раннего выхода на пенсию для многодетных родителей, имеющих четырех и более детей, передает агентство "Москва".
Газета.Ru вчера в 06:10
Футбол

«Ростов» продлил контракт с Алексеем Ионовым

РИА Новости 12:36
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Sony представит новую PlayStation 5 февраля

ToDay News Ufa вчера в 10:55
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости 05:57
Шоу-бизнес

Шепелев прокомментировал новость о своём увольнении с Первого канала

Вестник 05:48
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Астрономы создали первую карту окрестностей чёрной дыры

Рентгеновские лучи начинают отражаться от искривлённой области, а исследователи ловят этот сигнал для восстановления геометрии пространства-времени вокруг сверхмассивной чёрной дыры.
News.ru 09:31
Общество

В Думу внесен законопроект об отмене НДФЛ и НДС

Депутат Госдумы Андрейченко А.В. внес в нижнюю палату проект закона об отмене большей части налоговых платежей на дальневосточных территориях.
Время Бухгалтера 02:51
Фигурное катание

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует в австрийском Граце

Первые медали чемпионата Европы будут разыграны в четверг.
Эхо Москвы 20 января в 00:05
Экономика

Волож продаст небольшой пакет акций «Яндекса»

Семейный траст сооснователя и гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа собирается продать более 2 млн акций компании, говорится в сообщении «Яндекса», опубликованном на сайте Комиссии по ценным бумагам США.
Ведомости 11:34
Происшествия

Десятки участков затопило в Нижнем Новгороде из-за прорыва коллектора

В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошёл прорыв канализационного коллектора.
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Киев запросил встречу Путина и Зеленского в Израиле

Киев направил запрос на проведение встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в рамках дипломатической поездки в Израиль в четверг, 23 января.
Газета.Ru 08:43
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