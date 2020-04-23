Коронавирус

ТАССТАССВ Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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Власти Крыма озвучили список организаций, которые смогут работать с 1 мая

РИА Новости04:13

Предприятия сферы услуг возобновят работу в Крыму с мая

ИА Крыминформ03:48

Кому в Крыму разрешат работать с 1 мая

Крым 2404:10

Какие предприятия и магазины возобновят работу в Крыму с 1 мая

РИА Новости Крым03:59

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

Российская газета03:51

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

ТАСС04:11

В Крыму разрешили работу салонов красоты, магазинов хозтоваров и химчисток

Московский Комсомолец04:46
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Здоровье

В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением

АиФ Дагестан 02:32
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Армия и оружие

Вертолёт ВСУ совершил вынужденную посадку в поле в Киевской области

Киев, 23 апреля 2020, 09:31 — REGNUM Украинский вертолёт Ми-8 сел в поле возле посёлка Иванков Киевской области, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:31
Здоровье

В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей

В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:00
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Авто

Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели

Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
3
Общество

Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился

Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
38
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
286
Здоровье

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса

Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса при госпитализации не по скорой.
Комсомольская правда 08:48
Авто

АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон»

В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен.
32CARS.ru вчера в 13:12
2
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Экономика

Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых

Нацбанк Украины принял решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил глава регулятора Яков Смолий.
Взгляд.ру 07:25
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
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Игры

Исходный код CS:GO попал в открытый доступ

Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
5
Общество

Владелец S7 дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения

Международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года.
RT на русском 05:25
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Происшествия

В Кемеровской области загорелось село

Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
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Киберспорт

Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом

Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
2
Шоу-бизнес

Волочкова заявила, что осталась без денег

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
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Общество

Миронов поручил ввести пропускную систему в Ярославской области

Глава региона подтвердил информацию о запуске системы Губернатор Ярославской области подтвердил: да, на ярославщине введут систему электронных пропусков.
SM News 07:16
56
Здоровье

Городской суд Праги отменил ограничения, введенные чешским минздравом

Предполагается, что сегодня же решения чешского минздрава будут закреплены правительством и, таким образом, останутся в силе, поскольку более не будут противоречить судебному решению.
Московский Комсомолец 08:47
Общество

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
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Авто

Ford показал концептуальный электрокар Ford Mustang Cobra Jet 1400

Автомобиль имеет 1 400 лошадиных сил мощности. Специалисты Ford Performance представили новый гоночный электрокар на базе Ford Mustang.
32CARS.ru 07:20
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
1,1K
Экономика

Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей

Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
2
Общество

Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя

«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
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Общество

Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг

Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
1,2K
Экономика

«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год

Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
13
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
1,6K
Армия и оружие

National Interest предложило России убрать ядерное оружие из Калининграда

Снятие санкций с России, которая едва ли пойдет на уход из Крыма, может потребовать от Москвы ядерного разоружения Калининграда, наличие этого потенциала мешает мобильности США и НАТО в Европе.
ИА Красная Весна 03:00
5
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
4,9K
Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Здоровье

В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса

Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург 03:43
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