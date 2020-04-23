Коронавирус
ТАССВ Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
Читать в источнике
Оценить62
Подробнее о событии
Показать все источники
В Крыму разрешили работу салонов красоты, магазинов хозтоваров и химчисток
Московский Комсомолец04:46
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 08:58, Ашберн
Здоровье
В Дербенте медсестры в подсобке больницы занимались самолечением
АиФ Дагестан 02:32
Армия и оружие
Вертолёт ВСУ совершил вынужденную посадку в поле в Киевской области
Киев, 23 апреля 2020, 09:31 — REGNUM Украинский вертолёт Ми-8 сел в поле возле посёлка Иванков Киевской области, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 02:31
Здоровье
В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей
В инфекционных больницах Ростова не хватает врачей.
Блокнот Ростов-на-Дону 08:00
Авто
Новая LADA «Копейка»-2020: АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию с возрождением модели
Увы, но представители АВТОВАЗа не подтвердили ни один из слухов, сообщив, что в планах компании нет пока места для возрождения моделей прошлых лет и работы ведутся исключительно с новыми моделями.
Car.ru вчера в 10:33
Общество
Закупивший просроченные ИВЛ депутат Аникеев объяснился
Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев, который закупил аппараты ИВЛ во Владимирскую больницу, поддержал возбуждение уголовного дела.
Московский Комсомолец 05:30
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Здоровье
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса
Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечение коронавируса при госпитализации не по скорой.
Комсомольская правда 08:48
Авто
АвтоВАЗ проведет собственный «автосалон»
В Сети появилась информация о том, что Московский автосалон, который был запланирован на конец этого лета, был отменен.
32CARS.ru вчера в 13:12
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
Нацбанк Украины снизил учетную ставку до 8% годовых
Нацбанк Украины принял решение снизить учетную ставку с 10% до 8% годовых с 24 апреля, заявил глава регулятора Яков Смолий.
Взгляд.ру 07:25
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Игры
Исходный код CS:GO попал в открытый доступ
Исходные коды игр CS:GO и Team Fortress 2 попали в открытый доступ, они были выложены на портале 4chan.
Чемпионат вчера в 21:02
Общество
Владелец S7 дал прогноз по возобновлению международного авиасообщения
Международное авиасообщение возобновится в апреле 2021 года.
RT на русском 05:25
Происшествия
В Кемеровской области загорелось село
Как сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе района, число загоревшихся домов выросло до 20.
Интерфакс 05:29
Киберспорт
Читеры Call of Duty: Warzone будут играть друг с другом
Изменится система подбора игроков. Читеры будут играть друг с другом в одних матчах.
Городской портал Новый Нижний вчера в 05:00
Шоу-бизнес
Волочкова заявила, что осталась без денег
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова осталась без средств к существованию.
Газета.Ru 06:27
Общество
Миронов поручил ввести пропускную систему в Ярославской области
Глава региона подтвердил информацию о запуске системы Губернатор Ярославской области подтвердил: да, на ярославщине введут систему электронных пропусков.
SM News 07:16
Здоровье
Городской суд Праги отменил ограничения, введенные чешским минздравом
Предполагается, что сегодня же решения чешского минздрава будут закреплены правительством и, таким образом, останутся в силе, поскольку более не будут противоречить судебному решению.
Московский Комсомолец 08:47
Общество
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
Авто
Ford показал концептуальный электрокар Ford Mustang Cobra Jet 1400
Автомобиль имеет 1 400 лошадиных сил мощности. Специалисты Ford Performance представили новый гоночный электрокар на базе Ford Mustang.
32CARS.ru 07:20
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно продолжает путь на север
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое рассматривалось для достройки газопровода "Северный поток-2", вновь поменяло пункт назначения, и теперь вместо египетского Порт-Саида направляется предположительно в порт Великобритании, следует из данных порталов по отслеживанию судов Marine Traffic и Myshiptracking.
ПРАЙМ вчера в 15:30
Экономика
Объем безвозмездной помощи малому бизнесу превысит 80 млрд рублей
Более 80 миллиардов рублей безвозмездно получит в качестве материальной помощи малый и средний бизнес в пострадавших от коронавируса отраслях.
Общественное телевидение России 07:14
Общество
Росстандарт назвал добровольными новые нормы разлива крепкого алкоголя
«Коммерсантъ» 23 апреля писал, что крепкий алкоголь в маленьких бутылках может исчезнуть из продажи, так как с 1 июля вступает в силу новый стандарт разлива.
РБК 05:56
Общество
Россияне сократили расходы на 90% товаров и услуг
Потребительский спрос жителей России снизился на 90% товаров и услуг, сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование экспертов международного центра Romir и компании BCG.
Газета.Ru вчера в 19:34
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru 05:00
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Армия и оружие
National Interest предложило России убрать ядерное оружие из Калининграда
Снятие санкций с России, которая едва ли пойдет на уход из Крыма, может потребовать от Москвы ядерного разоружения Калининграда, наличие этого потенциала мешает мобильности США и НАТО в Европе.
ИА Красная Весна 03:00
Общество
В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков
Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru вчера в 15:35
Экономика
Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%
Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
Здоровье
В Свердловской области зарегистрировано 28 новых случаев коронавируса
Случаи COVID-19 зарегистрированы в восьми больницах Свердловской области, рассказал губернатор Свердловской области.
РБК Екатеринбург 03:43