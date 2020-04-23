Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Армия и оружие Вертолёт ВСУ совершил вынужденную посадку в поле в Киевской области Киев, 23 апреля 2020, 09:31 — REGNUM Украинский вертолёт Ми-8 сел в поле возле посёлка Иванков Киевской области, сообщила пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.

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