Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

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