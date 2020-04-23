Коронавирус
ТАССВ Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские
Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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В Крыму разрешили работу салонов красоты, магазинов хозтоваров и химчисток
Московский Комсомолец04:46
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Общество
Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Здоровье
БСМП Курска закрыли на карантин
vKurske.com 06:29
Политика
Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний
Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
Экономика
Блокировать счета без объяснения причин хотят запретить банкам
На заседании кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что чиновники рассматривают законопроект, запрещающий банкам блокировать счета, не объясняя причины.
Live24 09:03
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
Происшествия
В подвале столовой хлебозавода нашли замурованное тело женщины
По версии следствия, 4 апреля подозреваемый в подвале столовой задушил женщину и спрятал тело в соседнем помещении.
Gorodche.ru 04:44
Общество
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
Общество
В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники
В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса.
Evo-rus.com 08:13
Авто
АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок
Выбор был сделан в пользу мероприятий компании. О каких мероприятиях идет речь, не ясно.
SpeedMe вчера в 10:07
Общество
ООН предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии
Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ФедералПресс вчера в 00:10
Общество
«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров
С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок.
Ведомости 08:09
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
Общество
В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу
Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
Здоровье
Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России
В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
Общество
Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов
Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
Энергетика
Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши
Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
Здоровье
ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита
Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
Авто
В России открыли автосалон новых советских автомобилей
Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
Общество
Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса
Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
Общество
В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»
В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
Шоу-бизнес
Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции
23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
Экономика
Путин оценил помощь банков россиянам
Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Общество
Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.
Пятый канал 04:59
Наука
Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом
Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32