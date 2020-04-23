Коронавирус

ТАССТАССВ Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
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Власти Крыма озвучили список организаций, которые смогут работать с 1 мая

РИА Новости04:13

В Крыму части предприятий бытовых услуг разрешили работать с 1 мая

Российская газета03:51

Кому в Крыму разрешат работать с 1 мая

Крым 2404:10

Какие предприятия и магазины возобновят работу в Крыму с 1 мая

РИА Новости Крым03:59

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

ТАСС04:11

Предприятия сферы услуг возобновят работу в Крыму с мая

ИА Крыминформ03:48

В Крыму разрешили работу салонов красоты, магазинов хозтоваров и химчисток

Московский Комсомолец04:46
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Общество

Роспотребнадзор подготовил план поэтапного возобновления работы кафе

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-под антивирусных ограничений кафе и ресторанов.
РБК 09:22
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Здоровье

БСМП Курска закрыли на карантин

vKurske.com 06:29
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Политика

Путин призвал банки избегать абстрактных обещаний

Помощь гражданам в сфере кредитования должна быть оказана вовремя, абстрактные обещания здесь никому не нужны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о реализации мер по поддержке экономики в части банковского кредитования.
РИА Новости 07:43
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Экономика

Блокировать счета без объяснения причин хотят запретить банкам

На заседании кабинета министров Михаил Мишустин сообщил, что чиновники рассматривают законопроект, запрещающий банкам блокировать счета, не объясняя причины.
Live24 09:03
3
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
5K
Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru 09:20
1,8K
Происшествия

В подвале столовой хлебозавода нашли замурованное тело женщины

По версии следствия, 4 апреля подозреваемый в подвале столовой задушил женщину и спрятал тело в соседнем помещении.
Gorodche.ru 04:44
2
Общество

Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве

Врач пояснил, что в столице эпидемический процесс начался раньше, поэтому и пик заболеваемости наступит быстрее, чем в регионах.
РИА Новости 06:02
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Авто

Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta

Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня вчера в 09:21
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Общество

В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

В Российской Федерации по мнению известного эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, следует продлить на все майские выходные ограничительные меры для предотвращения распространения опасного вируса.
Evo-rus.com 08:13
1K
Авто

АвтоВАЗ анонсировал собственные мероприятия для презентации новинок

Выбор был сделан в пользу мероприятий компании. О каких мероприятиях идет речь, не ясно.
SpeedMe вчера в 10:07
3
Общество

ООН предупредила об угрозе мирового голода из-за пандемии

Человечество уже через несколько месяцев может столкнуться с голодом библейского масштаба, если вовремя не принять меры по обеспечению продовольственной безопасности стран.
ФедералПресс вчера в 00:10
1,2K
Общество

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок.
Ведомости 08:09
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Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru 08:38
1,3K
Общество

В Ленобласти запретят остановки по пути на дачу

Если петербуржец или москвич едет на дачу в Ленобласти или транзитом в другой регион, то продуктами питания и всем необходимым он должен запастись в начале пути.
REGNUM 06:01
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Здоровье

Минздрав отчитался об окончании эпидемии гриппа в России

В России закончилась эпидемия гриппа. Об этом по итогам минувшей недели с 13 по 19 апреля сообщили в Минздраве РФ.
Пятый канал 02:43
384
Общество

Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:55
2,9K
Общество

Начальник военной академии уволился из-за коронавируса у курсантов

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун подал заявление об увольнении после того, как часть курсантов заразилась коронавирусом.
RT на русском 07:16
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Энергетика

Белоруссия договорилась о покупке нефти из Польши

Покупку нефти у других поставщиков Минск начал рассматривать во время многомесячного конфликта с Россией по поводу цен на сырье.
Lenta.ru 10:11
1
Здоровье

ВОЗ предупредила о возможных вспышках кори и полиомиелита

Человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса, говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Ведомости 09:08
8
Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
Российская газета 01:03
24
Общество

Минтруд предложил увеличить срок вахты до полугода из-за коронавируса

Временные правила предусматривают, что в исключительных случаях при невозможности прибытия вахтовой смены из-за противоэпидемических ограничений работодатель может увеличить продолжительность вахты еще на три месяца — до полугода, следует из проекта постановления.
РБК 07:43
5
Наука

Волгоградские ученые создали защитный шлем от коронавируса

Газета.Ru 09:31
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Общество

В Ивановской области вводится массовый «масочный режим»

В магазинах, заправках, административных зданиях и во всех общественных местах решением регионального штаба в Ивановской области введено обязательное ношение масок.
IvanovoNews 04:44
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Шоу-бизнес

Брухунова с пакетом на голове нарушила режим самоизоляции

23 апреля Брухунова опубликовала в Instagram фото, где она гуляет с пакетом на голове.
ТВ Центр 05:58
2
Экономика

Путин оценил помощь банков россиянам

Президент России Владимир Путин оценил помощь, которую банки оказывают гражданам и предприятиям в условиях эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:59
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
1K
Общество

Школьное образование не заменят полностью дистанционной формой

Министр просвещения России Сергей Кравцов во время пресс-конференции в ТАСС сообщил, что традиционное образование не будет полностью заменено дистанционной формой обучения.
Пятый канал 04:59
12
Наука

Назван наиболее вероятный путь заражения коронавирусом

Исследователь Хендрик Штреек заявил, что ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна определили наиболее вероятный способ передачи COVID-19.
Газета.Ru вчера в 05:32
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