Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей. Соответствующий указ главы РК опубликован на официальном портале правительства республики.
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В Крыму продлили режим самоизоляции до 31 мая

ТАСС09:12

Режим самоизоляции в Крыму продлили до 31 мая

РИА Новости08:53

Официально! В Крыму режим «повышенной готовности» — «самоизоляции» продлен до 31 мая

КрымPRESS08:27

В Крыму режим самоизоляции продлён до 31 мая

КИА08:40

Режим самоизоляции граждан в Крыму продлен до лета – указ

ИА Крыминформ08:27

Аксёнов продлил самоизоляцию до начала лета

Крым 2408:42

Ужесточение мер в Крыму: куда не пустят без маски

РИА Новости Крым08:47
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Общество

Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом

Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 09:03
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Политика

Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней

В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Право.ру вчера в 11:50
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Общество

Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса

«Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс».
Известия 11:07
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты

"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
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Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России

Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов.
РИА Новости вчера в 18:07
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Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери

Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.
iReactor 11:10
Театры

Умерла актриса МДТ Светлана Григорьева

Piter.tv 09:29
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва 09 мая в 10:40
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Футбол

Названа крайняя дата принятия решения о будущем сезона в РПЛ

«Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата», — сказал Медведев.
REGNUM 05:49
Общество

Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений.
RT на русском 09:28
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Общество

Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений.
Газета.Ru 12:25
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Общество

Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ

Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса.
Народные новости вчера в 08:32
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Общество

В Челябинской области режим самоизоляции продлили до 31 мая

Ограничения сохранятся, но в конце следующей недели будут рассмотрены варианты смягчения режима в зависимости от ситуации, – заявил Алексей Текслер.
Губерния (г. Челябинск) 11:17
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Общество

В Свердловской области анонсировали смягчение карантина

Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года.
REGNUM 12:32
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Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках

Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 09 мая в 12:15
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Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Фигурное катание

Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
Народные новости вчера в 12:11
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Общество

В Волгоградской области режим самоизоляции продлили до конца мая

Срок режима самоизоляции на территории Волгоградской области продлили до 31 мая, сообщает оперативный штаб региона.
Российская газета 10:53
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Политика

Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям

Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности.
PRO Город Чебоксары 11:34
4
Общество

В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции

Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев.
RT на русском 03:23
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Происшествия

В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке

Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
РИА Новости 09:01
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Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней.
Ведомости 09:40
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Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru вчера в 08:58
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Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
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Кино

Стала известна стоимость продолжений «Аватара»

Профиль 08:00
Интернет

Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10

Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад.
3DNews 04:59
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Политика

Путин подписал указ о порядке продления ограничений из-за коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об определении порядка продления ограничительных мер из-за COVID-19.
РБК 11:09
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Экономика

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде Споры вокруг внесенного федеральным правительством в Госдуму законопроекта, позволяющего ритейлерам и операторам сферы услуг в одностороннем порядке и без штрафов расторгать договоры аренды c собственниками торговой недвижимости, разгораются все сильнее.
Коммерсантъ 11:01
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Происшествия

В Волгограде задержали сотрудника СК по делу о вымогательстве

РИА Новости вчера в 15:02
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