Симферополь, 11 мая 2020, 15:44 — REGNUM До 31 мая в Крыму продлили режим самоизоляции для жителей. Соответствующий указ главы РК опубликован на официальном портале правительства республики.

В Крыму продлили до лета режим самоизоляции и ввели масочный режим

Общество Правительство назвало условия открытия российских курортов этим летом Летний туристический сезон в России может состояться в случае снижения заболеваемости коронавирусом COVID-19 в регионах, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 24». 794

Политика Путин 11 мая рассмотрит возможность продления нерабочих дней В понедельник Владимир Путин планирует провести совещание по текущей ситуации с коронавирусом в регионах, на котором также будет рассмотрен вопрос продления нерабочих дней, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. 5,4K

Общество Голикова сообщила о снижении темпов прироста случаев коронавируса «Снижение составило 4,9 раза за прошедший период и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%», — приводит слова Голиковой «Интерфакс». 561

Общество Гидрометцентр предупредил о похолодании в европейской части России Жителей центральных регионов России вскоре ожидает резкое похолодание на десять градусов, при этом на Урале и в Сибири температуры днем будут достигать 35 градусов. 281

Шоу-бизнес Брэдли Купер и Ирина Шейк отметили вместе День матери Голливудская звезда Брэдли Купер провел международный День матери вместе с экс-возлюбленной Ириной Шейк, сообщило зарубежное издание Daily Mail.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза. 45

Футбол Названа крайняя дата принятия решения о будущем сезона в РПЛ «Было определено, что 27 мая является крайним днем для того, чтобы принять решение о продолжении или полной остановке чемпионата», — сказал Медведев.

Общество Путин призвал регионы учитывать ситуацию при снятии ограничений Президент России Владимир Путин призвал глав регионов учитывать ситуацию с коронавирусом в субъектах при снятии введённых ранее ограничений. 36

Общество Собянин рассказал об условиях нормальной жизни в «новой реальности» Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что для обеспечения нормальной жизни гражданам в новой реальности с учетом ограничений были выделены несколько ключевых направлений. 129

Общество Минпросвещения разработало требования к проведению ЕГЭ Министерство просвещения и Роспотребнадзор разработали требования к проведению Единого госэкзамена в условиях распространения коронавируса. 644

Общество В Свердловской области анонсировали смягчение карантина Екатеринбург, 11 мая 2020, 19:32 — REGNUM Режим «самоизоляции» в Свердловской области могут начать ослаблять уже после 18 мая 2020 года. 27

Шоу-бизнес Милла Йовович рассказала о воевавших родственниках Актриса Милла Йовович рассказала о бабушке и дедушках, прошедших Вторую мировую войну, на своей странице в Instagram. 33

Фигурное катание Плющенко вступился за Трусову после нападок хореографа Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем. 12

Политика Власти Чувашии не разрешили работать всем организациям Ранее в Чувашии была разрешена работа производственных предприятий, организаций строительной отрасли и отдельных сфер услуг, которые выполняют требования по соблюдению необходимых мер безопасности. 4

Общество В МВД России заявили о случаях демонстративного нарушения самоизоляции Некоторые россияне демонстративно нарушают режим самоизоляции, иногда большими компаниями, заявил начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Юрий Валяев. 2,1K

Происшествия В Петербурге оштрафовали виновника скопления людей на рынке Октябрьский районный суд привлек к административной ответственности организатора мероприятия на Сенном рынке в Петербурге, где в нарушение мер по COVID-19 у одной продуктовой точки скопилось около 200 человек, Киемиддина Саидова, сообщили в объединённой пресс-службе судов города. 183

Интернет Пользователи Windows 7 всё ещё могут бесплатно перейти на Windows 10 Сетевые источники сообщают, что в настоящее время пользователи Windows 7 всё ещё могут обновить бесплатно программную платформу до Windows 10, несмотря на то, что официально это предложение стало неактуальным несколько лет назад. 20