с чего всё началось

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил Шредеру заключить пари на "возвращение" Киеву Крыма, об этом дипломат заявил украинским СМИ. Ранее Шредер в интервью изданию Tagesspiegel выразил мнение, что ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине.

В Крыму считают, что Шредер уже выиграл пари у посла Украины

Здоровье В Минздраве предложили ужесточить карантинные меры Недостаточная дисциплинированность граждан является основным фактором для ужесточения действующих карантинных мер в России. 3,5K

Общество В Челябинской области планируют ввести масочный режим Власти с 12 мая планируют ввести обязательный масочный режим в Челябинской области, а с 6 мая масочный режим станет рекомендательным, сообщил губернатор региона Алексей Текслер. 253

Шоу-бизнес Владимир Соловьев надеется, что Ксению Собчак не убьют Соловьев даже пытался вразумить Ксению, общаясь с ней в прямом эфире своего блога, однако светская львица не стала обсуждать с ним свой новый бизнес. 39

Экономика Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле. 1,2K

Происшествия В Новосибирской области выявили еще 65 больных коронавирусом По информации опрештаба на 11:00, вторника, 5 мая, на территории Новосибирской области за минувшие сутки еще у 65 человек подтвержден COVID-19. 360

Здоровье В Омске закрыли на карантин больницу Получила подтверждение информация о том, что одну из больниц города закрыли на карантин. Речь идет о городской больнице №1 имени Кабанова. 1

Авто В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40. 1

Кино Вин Дизель сообщил, когда будет готов сценарий «Риддика 4» Лос-Анджелес, США, 4 мая 2020, 10:48 — REGNUM Дату завершения работы над сценарием четвертого фильма из серии кинолент «Риддик 4: Фурия» назвал продюсер и исполнитель главной роли Вин Дизель в сообщении на своей странице в соцсети Instagram. 17

Гаджеты MSI обновила компактный игровой компьютер MEG Trident X Компания MSI анонсировала улучшенную версию настольного компьютера небольшого форм-фактора MEG Trident X: устройство использует аппаратную платформу Intel Comet Lake — процессор Core десятого поколения.

Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,4K

Гаджеты Apple потеряет около 18 млрд долларов, если задержит iPhone 12 По оценкам экспертов Goldman Sachs, одного из крупнейших мировых инвестиционных банков, компания Apple может потерять около 18 млрд долларов, если задержит выпуск новой серии iPhone до ноября.

Происшествия В Кузбассе умер четвертый пациент с коронавирусом По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 180 случаев заболевания коронавирусом, 25 человек уже выздоровели и выписаны из больниц, четыре пациента скончались. 7

Космос Илон Маск и Джефф Безос построят аппараты для высадки на Луну Космическое агентство NASA выбрало три частные компании, которые займутся разработкой спускаемых аппаратов для возвращения человека на Луну к 2024 году.

Общество Снижается число заболевших коронавирусом в Свердловской области Эксперты «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили COVID-19 за сутки у жителей 10 территорий Свердловской области: Екатеринбург, Березовский, Верхняя Тура, Нижний Тагил, Заречный, Ивдель, Карпинск, Кушва, Первоуральск и Полевский. 141

Политика Тимошенко стала долларовым миллионером Украинский политик и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, после того как задекларировала доход на сумму, эквивалентную $5,5 млн. 127

Политика Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались. 178

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Общество В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. 808

Энергетика Цена нефти Brent поднялась выше $28 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась во вторник на 3,64% и находилась на отметке $28,19 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 03:05 мск. 63

Общество Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись на госуслугах Минкомсвязь России предложила провести эксперимент по использованию электронных подписей для заключения ряда сделок на портале «Госуслуги». 46