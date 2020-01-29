Политика
Газета.RuВ Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе
Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте. Об этом сказал РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
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Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Происшествия
Историка Олега Соколова признали вменяемым
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Кино
Российские порноактёры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Российский порноактёр Алексей Маетный под псевдонимом Markus Dupree получил награду сразу в трех номинациях.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Интернет
Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Футбол
«Монако» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Сент-Этьену»
«Монако» проиграл «Сент-Этьену» в матче 1/8 финала Кубка Франции. Встреча завершилась со счётом 0:1.
Здоровье
Эксперт Минздрава назвал срок появления коронавируса в России
Риск завоза в Россию нового штамма коронавируса 2019-nCoV «следует считать высоким», говорится в докладе заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии (НМИЦ ФПИ) Минздрава России Владимира Чуланова.
Политика
СМИ сообщили о возможной отставке главы Чувашии
Глава Чувашии Михаил Игнатьев может покинуть свой пост уже на этой либо на следующей неделе.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Здоровье
Челябинскую школу закрыли на карантин после смерти ученицы от вируса
В Челябинске с сегодняшнего дня, 29 января, закрыли на карантин школу №94, 13-летняя ученица которой недавно умерла в больнице от неизвестного вируса.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Здоровье
В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Экономика
Реальные доходы россиян выросли за год
По данным Росстата, в прошлом году реальные располагаемые доходы россиян (доход за вычетом обязательных платежей, пересчитанный с учетом инфляции) вырос почти на процент по сравнению с 2018 годом.
Происшествия
В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену
Армия и оружие
Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Политика
Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»
Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Футбол
Агент Кокорина допустил участие футболиста в сборах с основой «Зенита»
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Авто
Новый Kia Sorento приоткрыл салон
Что касается внешности нового Kia Sorento, пока доступны лишь фотографии закамуфлированных прототипов и неофициальные рендеры.
Здоровье
«Активен даже против коронавируса»: ФАС проверит рекламу «Арбидола»
По словам главы управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Татьяны Никитиной, в инструкции указано, что препарат может использоваться для борьбы с коронавирусами, но утверждение о его эффективности в случаях коронавируса 2019-nCoV требует дополнительной оценки.
Гаджеты
В России появится новый бренд дешевых телевизоров
BQ намерена вывести на рынок новый бренд телевизоров, сообщил генеральный директор компании Владимир Пузанов в интервью Mobile-Review.
Культура