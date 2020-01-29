Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте. Об этом сказал РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

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