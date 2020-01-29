Политика

Газета.RuГазета.RuВ Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

Новые санкции, которые согласовал ЕС, из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года являются лишь свидетельством царившей там смуте. Об этом сказал РИА "Новости" вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
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Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данных банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

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