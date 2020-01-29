Политика

Piter.tvPiter.tvВ Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе. Вице-спикер парламента Владимир Бобков заявил, что они являются политической ширмой. Об этом сообщили "РИА Новости".
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В Крыму объяснили новые санкции смутой в Евросоюзе

Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.
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