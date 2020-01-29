Новые санкции в отношении Крыма являются лишь политической ширмой и свидетельствуют о смуте, которая царит в Евросоюзе, заявил вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков. Накануне ЕС добавил семерых россиян в санкционный список из-за выборов в Крыму в 2019 году.

с чего всё началось

В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе. Вице-спикер парламента Владимир Бобков заявил, что они являются политической ширмой. Об этом сообщили "РИА Новости".

В Крыму считают новые санкции свидетельством о смуте в Евросоюзе

Политика Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.

Энергетика «Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.

Происшествия Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

Происшествия В Краснодаре из школы эвакуировали 800 человек из-за пожара В Краснодаре в связи с сильным задымлением на первом этаже школы из здания эвакуировали не менее 800 человек, пожар удалось локализовать.

Общество Китай передал России геном коронавируса Китай передал российской стороне геном коронавируса для разработки экспресс-тестов и идентификации вируса в организме человека.

Общество Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.

Экономика Коронавирус может нарушить поставки китайской техники в РФ Продление каникул в Китае до конца февраля, вызванное эпидемией коронавируса в КНР, может вызвать сбои при поставках китайской потребительской электроники в Россию.