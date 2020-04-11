Штрафы должны применяться только к нарушителям. Мы до среды еще разрабатываем ситуацию с МВД. До среды будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который вышел на улицу за лекарствами или купить продукты, не пострадает.

«Московские» штрафы за нарушение самоизоляции начнут работать в Крыму со среды. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по ситуации с новым вирусом в Республике.

В Крыму штрафовать за нарушение самоизоляции начнут со среды

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