Коронавирус

SM NewsSM NewsВ Крыму штрафовать за нарушение самоизоляции начнут со среды

«Московские» штрафы за нарушение самоизоляции начнут работать в Крыму со среды. Об этом сообщил Глава Крыма Сергей Аксёнов на заседании оперативного штаба по ситуации с новым вирусом в Республике.
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Сергей Аксенов
Штрафы должны применяться только к нарушителям. Мы до среды еще разрабатываем ситуацию с МВД. До среды будут только профилактические беседы. Задача одна: ни один человек, который вышел на улицу за лекарствами или купить продукты, не пострадает.
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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