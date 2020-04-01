Коронавирус
Российская газетаВ Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.
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Политика
Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием
Общество
Мишустин назвал обязанности граждан, находящихся на карантине
По словам главы правительства, Минкомсвязь РФ внедряет систему сбора данных о гражданах, прибывших из-за границы.
Общество
В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу
Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
Происшествия
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств
Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Общество
Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми
87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Общество
440 человек заболели коронавирусом в России за сутки
Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Общество
Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей торгового центра
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал от всех работников и посетителей разойтись из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, соответствующее видео размещено в инстаграме главы региона.
Общество
Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён
Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
Армия и оружие
Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца
Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Экономика
Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе
Правительство Москвы запускает новую программу субсидирования кредитных организаций, с помощью государственной поддержки банки смогут снизить процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 8% годовых, сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Здоровье
Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра
Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
Энергетика
Российская нефть подешевела до $13 за баррель
Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
Здоровье
Российские военные начали оснащать полевой госпиталь в Бергамо
Помощь от России получает Италия. Наши военные начали оборудовать там новый полевой госпиталь.
Экономика
«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету
Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
Общество
Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
Общество
В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан
«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
Армия и оружие
В США оценили ракетные послевоенные танки СССР
Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Хоккей
«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне из-за коронавируса
Владивостокский "Адмирал" не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Общество
Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции
Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Общество
В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин
Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом
В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле
По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
Общество
Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса
Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Происшествия
На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
Происшествия
Неизвестный в медицинской маске обстрелял прохожего в Коммунарке
По данным ведомства, неизвестный в медицинской маске окликнул 30-летнего мужчину, а затем «из хулиганских побуждений, с расстояния 5–7 метров из неустановленного предмета, похожего на пистолет, произвел несколько выстрелов прицельно в сторону его ног».
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.