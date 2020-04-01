В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

Общество В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.

Общество Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми 87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.

Общество 440 человек заболели коронавирусом в России за сутки Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.

Общество Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей торгового центра Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал от всех работников и посетителей разойтись из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, соответствующее видео размещено в инстаграме главы региона.

Экономика Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе Правительство Москвы запускает новую программу субсидирования кредитных организаций, с помощью государственной поддержки банки смогут снизить процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 8% годовых, сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Здоровье Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.

Экономика «Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.

Общество Что изменится в российских законах в апреле 2020 года 1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.

Общество В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан «Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.

Общество В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.

Общество Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.