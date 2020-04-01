Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.
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Власти Крыма вводят карантин на полуострове

РИА Новости04:49

В Республике Крым с 00:00 часов 2 апреля вводится карантин

Крым 2404:37

В Крыму введут карантин

ТАСС03:15

В аэропорту Симферополя усилят досмотр пассажиров

РИА Новости Крым04:21

На Крымском мосту установят блокпост для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru03:15

Крым вводит карантин и выставляет блокпост на мосту через Керченский пролив

КП - Крым03:22

Аксёнов поручил не допустить очередей на Крымском мосту по время карантина

ИА Крыминформ04:13
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией самолете с медоборудованием

Lenta.ru 30 марта в 19:05
Общество

Мишустин назвал обязанности граждан, находящихся на карантине

По словам главы правительства, Минкомсвязь РФ внедряет систему сбора данных о гражданах, прибывших из-за границы.
REGNUM 05:48
Общество

В итальянской Ферраре у жителей нашли иммунитет к коронавирусу

Странная ситуация выявлена в Ферраре, которая входит в область Эмилию-Романью, которая занимает вторую позицию по числу зараженных людей коронавирусом в Италии.
ToDay News Ufa вчера в 15:01
Происшествия

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении средств

Двум сотрудникам аппарата ЛДПР предъявлены обвинения в хищении денег молодёжных организаций, сообщили в Министерстве внутренних дел.
RT на русском 30 марта в 03:34
Общество

Среди новых пациентов с коронавирусом в Москве 29 оказались детьми

87 людям, которым был диагностирован за сутки, от 46 до 65 лет, а 34 из них старше 65 лет, в том числе 12 – старше 80.
Московский Комсомолец 04:24
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Общество

Глава Кузбасса разогнал работников и посетителей торгового центра

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев приехал в торговый центр в Новокузнецке и потребовал от всех работников и посетителей разойтись из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, соответствующее видео размещено в инстаграме главы региона.
РИА Новости 04:36
Общество

Режим лечения на дому пациентов с коронавирусом в Москве продлён

Режим лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве продлён до 6 апреля.
RT на русском 05:30
Армия и оружие

Пентагон отказался эвакуировать экипаж с охваченного вирусом авианосца

Пентагон не будет проводить эвакуацию персонала с авианосца "Теодор Рузвельт", где уже более 70 членов экипажа заразились коронавирусом.
РИА Новости 04:34
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

РИА Новости 00:06
Экономика

Банки смогут снизить ставку для МСП до 8% годовых по новой программе

Правительство Москвы запускает новую программу субсидирования кредитных организаций, с помощью государственной поддержки банки смогут снизить процентную ставку для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) до 8% годовых, сообщил в среду ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
ТАСС 04:47
Здоровье

Каабак сообщил об увольнении его команды из детского медцентра

Детский трансплантолог Михаил Каабак сообщил РБК, что его команду уволили из Центра здоровья детей из-за перепрофилирования больницы для лечения заразившихся коронавирусом.
РИА Новости 05:15
Энергетика

Российская нефть подешевела до $13 за баррель

Цена российской нефти Urals (CIF порт Роттердам) в понедельник, 30 марта, снизилась до $13 за баррель, сообщило агентство Argus.
РБК вчера в 11:09
Здоровье

Российские военные начали оснащать полевой госпиталь в Бергамо

Помощь от России получает Италия. Наши военные начали оборудовать там новый полевой госпиталь.
НТВ 03:57
Экономика

«Известия» сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране.
ТАСС 30 марта в 19:25
Общество

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года

1 апреля будет проведен перерасчет коэффициента бонус-малус с учетом попадания владельца транспорта в аварии за последний год, то есть с 1 апреля 2019 года.
РБК вчера в 17:00
Общество

В Саратовской области введут пропускной режим для работающих граждан

«Пропускная система для работающих граждан будет введена в Саратовской области со 2 апреля на время действия режима самоизоляции», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 15:02
Армия и оружие

В США оценили ракетные послевоенные танки СССР

Кадры опубликованной видеозаписи демонстрируют испытания советского танка Т-55, оснащенного дополнительными двигателями от зенитной управляемой ракеты «Стрела».
Военное дело 02:21
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Хоккей

«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне из-за коронавируса

Владивостокский "Адмирал" не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 03:15
Общество

Со 2 апреля в Перми введут режим полной самоизоляции

Со 2 апреля выйти из дома разрешено будет исключительно в магазин, либо выгулять домашних животных, выбросить мусор или в больницу.
Город342 вчера в 13:31
Общество

В порядке исключения: кто в Краснодаре получит спецпропуска в карантин

Власти Краснодара составили перечень сфер деятельности предприятий, сотрудники которых могут получить спецпропуска на время действия карантина.
Деловая газета. Юг 02:18
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
ФАН 04:13
Общество

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом

В России за сутки умерли еще семь человек с коронавирусом.
Piter.tv 05:35
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в апреле

По словам синоптика, теплый апрель ожидается как на европейской территории страны, так и на Урале и в Сибири, в Забайкалье и на Чукотке, на юге Приморского края и в Хабаровском крае, на Камчатке и в Магаданской области.
Lenta.ru 01:25
Общество

Роспотребнадзор обязал соблюдать дистанцию из-за коронавируса

Роспотребнадзор постановил соблюдать дистанцию не менее одного метра из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском 02:47
Происшествия

На Кубани подтвердили пять новых случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 1 апреля 2020, 11:37 — REGNUM Пять новых случаев коронавирусно инфекции подтверждено на территории Краснодарского края.
REGNUM 04:37
Политика

Парад Победы в Минске пройдёт вечером 9 мая

REGNUM 05:32
Происшествия

Неизвестный в медицинской маске обстрелял прохожего в Коммунарке

По данным ведомства, неизвестный в медицинской маске окликнул 30-летнего мужчину, а затем «из хулиганских побуждений, с расстояния 5–7 метров из неустановленного предмета, похожего на пистолет, произвел несколько выстрелов прицельно в сторону его ног».
РБК 03:28
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил по неосторожности может повлечь уголовное наказание, если у таких действий были серьезные последствия.
Российская газета вчера в 04:27
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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