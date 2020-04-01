Коронавирус
Российская газетаВ Крыму со 2 апреля введут режим карантина
В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.
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Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
Общество
В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом
Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
Политика
Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием
Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Общество
Введение пропускного режима в Челябинской области не исключается
Напомним, с 31 марта в Челябинской области по распоряжению главы региона действует режим обязательной самоизоляции.
Здоровье
Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса
Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Авто
Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях
Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Общество
Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией
Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделение связи лично.
Экономика
Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом
Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Финансы
Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса
Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Общество
Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина
Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Происшествия
Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки
Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
Происшествия
В Красноярске убили семью из трех человек
Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
Происшествия
В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина
Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места.
Общество
В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом
Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
Политика
Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19
Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
Политика
Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл
Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Шоу-бизнес
Светлана Лобода на карантине сменила имидж
Светлана Лобода времени зря на карантине не теряет.
Наука
«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса
Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
Футбол
Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму
Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
Общество
Число жертв коронавируса в России выросло до 24
Общее число заражённых в стране достигло 2777.
Происшествия
Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе
Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
Экономика
Собянин утвердил расширенный список отсрочек по налогам и аренде
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил расширенный список отсрочек и освобождений по налогам и плате за аренду для отдельных видов бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
Общество
Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек
В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Футбол
Экс-президент «Марселя» умер от коронавируса
Экс-президент французского "Марселя" Пап Диуф умер от коронавируса, сообщает Twitter клуба.