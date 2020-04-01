В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.

В Крыму со 2 апреля введут режим карантина

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