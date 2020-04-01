Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму со 2 апреля введут режим карантина

В Республике Крым с полуночи 2 апреля вводится режим карантина на всей территории региона. Об этом на заседании оперативного штаба для противодействия распространению коронавирусу заявил глава РК Сергей Аксенов.
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Документ о карантине в Крыму будет опубликован до 17.00

ИА Крыминформ03:30

На Крымском мосту установят блокпост для недопущения завоза COVID-19

РИА Новости03:25

В Крыму введут карантин

ТАСС03:15

Крым закрывается на карантин: на Крымском мосту установят блокпост

РИА Новости Крым03:06

Крым вводит карантин и выставляет блокпост на мосту через Керченский пролив

КП - Крым03:22

В Крыму вводятся карантинные мероприятия — Аксёнов

Крым 2404:11

В Крыму в ночь на 2 апреля введут карантин

RT на русском03:23
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В России снизилось суточное число заболевших коронавирусом

Число новых случаев выявления коронавируса в России за сутки снизилось по сравнению с данными за 31 марта.
BFM.ru 04:08
Политика

Трамп сообщил о присланном Россией самолете с медоборудованием

Китай прислал нам кое-что, это было отлично, Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило.
Городовой вчера в 00:39
Общество

Введение пропускного режима в Челябинской области не исключается

Напомним, с 31 марта в Челябинской области по распоряжению главы региона действует режим обязательной самоизоляции.
Вечерний Челябинск 04:11
Здоровье

Врач озвучил «печальный» сценарий карантина из-за коронавируса

Режим самоизоляции в странах, где наблюдается вспышка коронавируса нового типа, может продлиться до 12-18 месяцев, заявил в интервью RT медицинский директор фармацевтической компании «НоваМедика», врач-терапевт Захар Лейкин.
Rambler News Service вчера в 06:44
Авто

Внешность нового Nissan X-Trail раскрыли на патентных изображениях

Схематичные изображения экстерьера и интерьера кроссовера четвертого поколения появились в базе Национального института промышленной собственности Бразилии.
Автоновости дня 01:20
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделение связи лично.
ФАН 04:13
Экономика

Собянин утвердил второй пакет мер поддержки бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил меры поддержки бизнеса из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:55
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:24
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Общество

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение карантина

Ранее правительство предложило поправки, согласно которым за нарушение правил поведения во время чрезвычайно ситуации устанавливается штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
Муксун.fm вчера в 04:21
Происшествия

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в даче взятки

Следственный комитет РФ предъявил обвинение в даче взятки генеральному директору ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" и совладельцу кемеровского ТЦ "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому, экстрадированному на прошлой неделе в Россию.
ТАСС 02:40
Происшествия

В Красноярске убили семью из трех человек

Тела трех человек с ножевыми ранениями найдены в квартире в Красноярске, убитые являются членами одной семьи.
ТАСС 02:42
Происшествия

В Ленобласти задержана заразившаяся коронавирусом женщина, сбежавшая из карантина

Сотрудники полиции задержали в городе Луге Ленинградской области женщину, которая заразилась коронавирусом и не соблюдала карантин, свободно посещая общественные места.
ТАСС 04:13
Общество

В Москве разработали приложение для контроля пациентов с коронавирусом

Мобильное приложение для мониторинга местонахождения пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение на дому, тестируют в Москве.
RT на русском 02:29
Политика

Путин поручил обеспечить выполнение мер по борьбе с COVID-19

Москва, 30 марта 2020, 16:29 — REGNUM Обеспечение выполнения поручений по борьбе с коронавирусной инфекцией попросил организовать президент РФ Владимир Путин своих полномочных представителей в федеральных округах 30 марта в ходе совместного совещания.
REGNUM 30 марта в 09:29
Политика

Трамп отказался платить за безопасность принца Гарри и Меган Маркл

Президент США Дональд Трамп отреагировал на новость о переезде в Лос-Анджелес британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл.
News.ru 29 марта в 17:28
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Шоу-бизнес

Светлана Лобода на карантине сменила имидж

Светлана Лобода времени зря на карантине не теряет.
Вокруг ТВ 00:51
Наука

«Известия»: ученые разработали способ уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково обнаружили, что обработанная холодной плазмой вода может эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов, включая коронавирус SARS-CoV-2.
РИА Новости 00:06
Футбол

Экс-игрок сборной Украины рассказал о жизни в Крыму

Экс-футболист симферопольской "Таврии" и сборной Украины Денис Голайдо, живущий в Крыму, в интервью украинским СМИ рассказал о том, что изменилось на полуострове после его вхождения в состав России.
РИА Новости Крым 01:49
Общество

Число жертв коронавируса в России выросло до 24

Общее число заражённых в стране достигло 2777.
Говорит Москва 03:58
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в апреле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Экономика

Собянин утвердил расширенный список отсрочек по налогам и аренде

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил расширенный список отсрочек и освобождений по налогам и плате за аренду для отдельных видов бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 03:25
Общество

Число выздоровевших в Москве увеличилось до 115 человек

В Москве после лечения от новой коронавирусной инфекции из больниц выписались 115 человек.
Вести.Ru 03:01
Футбол

Экс-президент «Марселя» умер от коронавируса

Экс-президент французского "Марселя" Пап Диуф умер от коронавируса, сообщает Twitter клуба.
Газета.Ru 02:26
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Сергей Валерьевич Аксёнов
Российский политический деятель. Глава Республики Крым с 9 октября 2014. Член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Председатель Совета министров Республики Крым с 17 марта 2014 по 20 сентября 2019.
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