Политика
Российская газетаВ России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
Заявление США по поводу запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью. Так глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов прокомментировал публикацию в Twitter посольства США на Украине.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.РИА Новости14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 17:57, Ашберн
Армия и оружие
Ливия запросила военную поддержку у Турции
Шоу-бизнес
Пелагея заявила о расставании с хоккеистом сборной России
Певица Пелагея объявила о расставании с нападающим ЦСКА и сборной России Иваном Телегиным. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Экономика
Покупатели не хотят брать самолеты SSJ100 без гарантий «Ростеха»
Гарантия в данном случае даст возможность покупателям SSJ100 продать его через 12 лет (срок лизинга «Аэрофлоту») обратно за 40% от цены покупки, поясняют представители «Ростеха» и Минпромторга.
Общество
Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года
Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Армия и оружие
Британский корабль следил за российским судном в водах Ла-Манша
Королевский флот в Рождество направил в Ла-Манш сторожевой корабль для наблюдения за российским кораблем, который вошел в территориальные воды Великобритании.
Хоккей
Молодежная сборная Швеции дожала финнов в матче чемпионата мира
Энергетика
Казахстан предложил Белоруссии договориться о транзите нефти с Россией
25 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск намерен реверсом качать нефть в страну через Польшу, если с Россией не будут достигнуты договоренности в энергетической сфере, и он не скрывает своих намерений от Москвы.
Происшествия
В ходе обыска в ФБК Навального задержали
В Москве в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли с обысками и задержали его основателя Алексея Навального.
Гаджеты
Назван самый покупаемый в России смартфон
Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Единоборства
Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»
Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Политика
МИД пообещал ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге сообщила, какой подход будет использовать Россия при ответе на санкции США против "Северного потока — 2".
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли короткую программу ЧР
Пара фигуристов Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар.
Политика
WP: Трамп подыскивает замену Помпео
Американский президент Дональд Трамп присматривает кандидатов на должность госсекретаря Майка Помпео на случай, если тот решит оставить пост ради участия в сенатских выборах от штата Канзас.
Футбол
«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
"Лестер Сити" с 39-ю очками располагается на второй строчке. Ранее "Лестер" и "Ливерпуль" объявили составы на матч 19-го тура АПЛ.
Шоу-бизнес
Таганроженка Оксана Воеводина снова надела свадебное платье
Таганрогская модель Оксана Воеводина снова надела белоснежное свадебное платье.
Армия и оружие
Путин заявил, что гиперзвуковое оружие есть только у РФ
Президент России Владимир Путин заявил, что в мире сложилась уникальная ситуация.
Футбол
Месси назвал один из самых значимых своих рекордов
Месси является рекордсменом примеры, имея в активе 432 гола в 463 играх при среднем показателе 0,93 мяча за игру.
Армия и оружие
Россия подписала 39 новых соглашений о военном сотрудничестве
Военное сотрудничество России и стран в других регионах в 2019 году существенно расширено, сообщил 27 декабря заместитель министра обороны РФ Александр Фомин в интервью газете «Красная звезда».
Здоровье
На Ставрополье ситуация с сибирской язвой находится под контролем
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем Инстаграм написал, что лично следит за возникшей ситуацией.
Происшествия
В Липецкой области возбудили дело после ДТП с автобусом
Полиция возбудила уголовное дело после аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области, из-за которой погибли двое и пострадали 17 пассажиров.
Политика
WP: военные США готовят тактику информационной войны против России
Киберкомандование Соединенных Штатов начало работу над тактикой ведения информационной войны, которая может быть применена в отношении России.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Политика
Захарова обвинила главу МИД Франции в преступлении против истории
«Призывая, с одной стороны, бороться с историческим ревизионизмом и предостерегая от попыток переписывания истории, глава МИД Франции сам пошел по этому порочному пути и поставил в своем выступлении знак равенства между аннексией нацистским гитлеровским режимом Восточной Европы и послевоенным развитием этого региона в рамках социалистической системы», — напомнила дипломат.
Технологии
Экспедиция Газпром нефти подтвердила рост популяции серых китов в Охотском море
Итогами мониторинга Газпром нефть поделилась 26 декабря 2019 г. Экологический мониторинг серых китов в Охотском море является частью совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на о. Сахалин, с участием экспертов из ведущих российских НИИ.
Космос
Высоту орбиты МКС поднимут почти на два километра
Высоту орбиты МКС в пятницу увеличат почти на два километра с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-13».
Происшествия