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РБКВ Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»
Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости». Как уточняет агентство, Зубкова освободили в зале суда.
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Суд в Крыму отпустил из-под стражи владельца крупнейшего в Европе парка львов (версия 2)
Интерфакс - Россия11:24
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