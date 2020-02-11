Общество

РБКРБКВ Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»

Верховный суд Крыма освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган» Олега Зубкова, ему заменили арест на запрет определенных действий, сообщает «РИА Новости». Как уточняет агентство, Зубкова освободили в зале суда.
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В Крыму суд освободил из-под стражи директора парка львов «Тайган»

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Украинский предприниматель
Украинский и российский предприниматель, основатель Зоопарка «Сказка» и Парка львов «Тайган». Активно участвует в общественно-политической жизни Крыма.
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