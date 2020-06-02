Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
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Задержан нетрезвый военнослужащий Украины

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Появилось видео задержания пьяного украинского военного в Крыму

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На крымской границе задержали пьяного украинского военного

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Онищенко дал совет выезжающим за границу россиянам

Россиянам, которые после карантина собираются поехать за границу, нужно сдать тест на антитела к коронавирусу.
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В институте Минобороны РФ испытали вакцину от коронавируса

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил в среду начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
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Общество

Владелец русского ресторана в США рассказал о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Происшествия

В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры

Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM вчера в 13:03
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Рекордные 283 случая коронавируса выявлены в Свердловской области

На 1 июня в Свердловской области у 5 732 человек выявлен COVID-19. Выздоровели 2 337 человек, в том числе 164 за сутки.
Kursk.com вчера в 03:45
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Общество

На Колыме зарегистрировали два новых очага распространения COVID-19

Два новых крупных очага распространения COVID-19 зарегистрировали в детском саду и в доме ребёнка в Магаданской области, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Сергей Носов.
РИА Новости 17:44
Общество

Российские вузы отказались повышать стоимость обучения в этом году

Большинство российских вузов приняло решение не повышать стоимость обучения в новом году.
Lenta.ru 15:37
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Происшествия

Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве

Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
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Общество

В России может быть установлена минимальная ставка часовой оплаты

В России может появиться минимальный размер почасовой ставки оплаты труда.
Моя Москва.онлайн 10:53
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Политика

Трамп назвал Байдена «политическим слабаком»

77-летний демократ Байден является главным соперником Трампа на предстоящих выборах американского президента в 2020 году.
РБК 18:17
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Общество

В Гидрометцентре пообещали июльскую погоду в конце недели

С четверга в европейской части России начнется потепление, уже в воскресенье температура воздуха будет соответствовать показателям конца июля, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 17:22
Общество

Сервис с графиком отключения горячей воды запустили в Москве

Для жителей Москвы запустили сервис с графиком отключения горячей воды. Об этом 2 июня сообщил сайт столичной мэрии.
Известия 18:54
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Финансы

Официальный курс доллара упал ниже 70 рублей

Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
РИА Новости вчера в 06:58
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Общество

В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны

Власти Московской области разрешили с 3 июня возобновить работу салонов красоты, соляриев, саун и спа-салонов площадью до 400 кв. м. Соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте правительства региона.
РБК вчера в 16:28
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Политика

Дмитрий Киселев: Расстрелянной в США журналистке повезло выжить

Российская газета 17:45
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Происшествия

ФСБ задержала сотрудника администрации города Свободный

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.
Амур.инфо 03:30
Политика

Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира

Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
REGNUM 05:33
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах, максимальная ставка уменьшена до 0,55%.
ТАСС 10:28
Политика

Сообщения Трампа о протестах в США посчитали оскорбительными

Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг посчитал многие сообщения президента США Дональда Трампа в одноименной социальной сети оскорбительными.
Lenta.ru 18:00
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Политика

В Польше усомнились в надежности партнерства с США

Автор пишет, что в США существует огромное социальное неравенство, и в ближайшем будущем оно лишь усугубится.
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Форвард сборной Канады может продолжить карьеру в ЦСКА

Москва, 2 июня 2020, 23:29 — REGNUM 25-летний таранный форвард «Бешикташа» и национальной сборной Канады по футболу Кайал Ларин может продолжить карьеру в России.
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ФБК нашел у председателя Мосгордумы незадекларированные 870 млн рублей

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова незадекларированный доход в 870 млн рублей.
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В Сети появилось видео, демонстрирующее сброс истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
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Эдер может остаться в «Локомотиве»

Как сообщает «Спорт Экспресс», нападающий «Локомотива» Эдер Лопес может остаться в клубе.
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Эксперты ВШЭ оценили падение реальных доходов россиян за квартал в 18%

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ (.pdf).
РБК 17:00
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Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

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Снижение уровня стресса может вернуть цвет седым волосам

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На Украине карантин могут продлить после 22 июня — Ляшко

Киев, 2 июня 2020, 15:50 — REGNUM Карантин на Украине могут продлить после 22 июня, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 2 июня в эфире телеканала «Украина 24».
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Британские ВВС сообщили о перехвате российских самолетов над Балтикой

РБК 18:53
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Политика

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Сенатор Алексей Пушков заявил, что США "посыпались" и вступили "во время сумятицы".
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