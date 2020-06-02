Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы

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