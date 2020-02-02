Политика
Lenta.ruВ Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров. Об этом он рассказал агентству РИА Новости. По его словам, в Киеве периодически звучат здравые идеи, однако они быстро нивелируются при попытке их осуществить.
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с чего всё началось
"Речь шла о Крыме", — уточнил Аристов. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства Крыма в пресной воде.РБК11:26
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