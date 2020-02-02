Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров. Об этом он рассказал агентству РИА Новости. По его словам, в Киеве периодически звучат здравые идеи, однако они быстро нивелируются при попытке их осуществить.
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с чего всё началось

В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

"Речь шла о Крыме", — уточнил Аристов. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства Крыма в пресной воде.
РБК11:26

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Депутат Госдумы прокомментировал идею Украины продавать Крыму воду из Днепра

Krym.News16:25

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Lenta.ru16:54

На Украине предложили продавать воду в Крым

КИА02:23

В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

РБК11:26

В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров

РИА Новости12:05

В Госдуме оценили идею Киева продавать воду в Крым

Известия09:45

В Крыму сочли ненадежной идею Киева продавать воду на полуостров

РЕН ТВ15:38
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Происшествия

Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает

ТАСС 01:47
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 06:35
Общество

В Китае произошла вспышка птичьего гриппа

"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
ТАСС 19:58
Общество

Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке

Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
РИА Новости 06:47
Общество

Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%

Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Актуальные Новости вчера в 07:53
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Происшествия

Беглов прокомментировал обрушение спорткомплекса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал обрушение крыши в ходе сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский», указав на то, что трагедия подтвердила правильность решения о его закрытии.
Rambler News Service 05:47
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru 18:16
Происшествия

В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
Газета.Ru 17:10
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Футбол

«Сельта» проиграла «Валенсии» в дебютном матче Смолова

RT на русском 17:07
Общество

Россиян начали эвакуировать из Китая через пункты пропуска в Приморье

На сайте правительства Приморья сообщается, что вывоз граждан России проведут через три автомобильных пункта пропуска.
РБК 00:29
Общество

Новые правила увольнения вступают в силу в России с 1 февраля

В России с 1 февраля вступают в силу новые стандарты Министерства труда России относительно увольнений, согласно которым сотруднику в случае ухода с должности обязаны выдавать документ о трудовой деятельности по форме СТД-Р.
RT на русском 01:34
Шоу-бизнес

Шура в парике напомнил пользователям Пугачеву

Российский поп-певец Шура (Александр Медведев) опубликовал в сети студийную фотографию, на которой предстал образе средневековой знати эпохи Возрождения.
Культуромания вчера в 08:36
Здоровье

Ученые рассказали о пользе овсянки

Что происходит 15:17
Армия и оружие

Попадание противотанковой ракеты в движущийся Т-90А сняли на видео

Двигавшийся основной боевой танк Т-90А получил попадание управляемой ракеты в левый бок башни.
Российская газета 12:26
Политика

Почти половина россиян полагает, что Конституцию меняют для Путина

Почти треть опрошенных считает, что Конституция не играет значительной роли в жизни государства.
Муксун.fm вчера в 06:45
Футбол

Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Спорт-Экспресс 08:50
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе на похоронах во Флориде

Стрельба произошла во время погребальной церемонии в церкви города Ривьера-Бич (американский штат Флорида).
Российская газета 17:35
Политика

Первым замглавы Минкомсвязи назначили Олега Пака

Место Пака заняла бывший сенатор Людмила Бокова. Такое распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Говорит Москва 13:27
Политика

США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Профиль 08:22
Футбол

«Рубин» хочет подписать полузащитника «Ольборга»

Согласно информации источника, в услугах 23-летнего футболиста заинтересован казанский «Рубин». «Ольборг» ведет переговоры о продаже игрока.
Евро-футбол.ру 04:18
Футбол

Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Футболисты "Реала" обыграли "Атлетико" в мадридском дерби в рамках 22-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 12:07
Гаджеты

Microsoft выпускает «посмертное» исправление для Windows 7

Участники онлайн-форумов даже решили, что это «прощальный привет» от Microsoft тем, кто никак не откажется от устаревшей ОС, однако в самой корпорации признали, что это ошибка, и готовят к выпуску соответствующее исправление для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 SP1.
Computerworld Россия 30 января в 06:27
Экономика

Центробанк отправит под «гильотину» более 100 первых норм

Центральный банк поддержал более 100 инициатив участников финансового рынка об упразднении устаревших и избыточных норм в рамках «регуляторной гильотины», следует из списка одобренных предложений.
РБК вчера в 08:57
Хоккей

Овечкин признан лучшим игроком января в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан лучшим игроком января.
Российская газета 14:21
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК 30 января в 21:42
Происшествия

В Тольятти стая бездомных собак бросилась на ребенка

НИА Самара вчера в 03:59
Здоровье

ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса

Телеканал ОТВ вчера в 03:18
Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
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