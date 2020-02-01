Политика

Lenta.ruLenta.ruВ Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров. Об этом он рассказал агентству РИА Новости. По его словам, в Киеве периодически звучат здравые идеи, однако они быстро нивелируются при попытке их осуществить.
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с чего всё началось

В Совфеде отреагировали на идею Украины о продаже воды в Крым

"Речь шла о Крыме", — уточнил Аристов. В 2014 году после вхождения Крыма в состав России Украина закрыла шлюзы Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала вода из реки Днепр. Канал обеспечивал 85% потребностей сельского хозяйства Крыма в пресной воде.
РБК11:26

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В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров

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Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде

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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

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Спасатели извлекли пять человек из-под завалов кровли кафе в Новосибирске, один из них погиб.
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Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).
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В Приморье для карантина граждан КНР сделают временные пункты

"В Артеме, Пограничном, Хасанском и Октябрьском районе будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", - говорится в сообщении.
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Газета.Ru 09:12
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Съемки нового сезона сериала «Сваты» начались в Белоруссии

Съемки нового сезона популярного сериала «Сваты» начались в белорусской деревне Дуличи.
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Легенда журналистики 1990-х Елена Ханга раскрыла размер своей пенсии

Елена Ханга — российская журналистка, которая конце 1990-х и начале 2000-х вела передачи «Про это», «Принцип домино», «Русские в форте Боярд» и другие программы на НТВ.
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Huawei не вернется к сервисам Google

Китайская компания Huawei не намерена возвращаться к сервисам Google.
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Федор Смолов дебютировал за «Сельту»

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Поправки президента о горячем питании для школьников приняли в Госдуме

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"1 февраля Министерство сельского хозяйства Китая получило отчет о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа H5N1 среди цыплят-бройлеров, выращенных в районе Шуанцин города Шаоян", - говорится в заявлении.
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Евгений Гинер назвал стоимость ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что стоимость акций футбольного клуба ЦСКА составляет 24 млрд рублей.
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Индии

На территории индийского штата Керала зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, вспышка которого произошла в Китае.
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Apple начала продажи восстановленных iPad Air 2019 и iPad mini 5

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Работодателей обяжут платить зарплату по номеру

Уже в конце 2020 года работодателей могут обязать платить зарплату по номеру телефона, без банковской карты.
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В ДТП с автобусом в Петербурге погиб человек

Уточняется, что в результате аварии погиб водитель легкового автомобиля, еще пять пассажиров автобуса получили травмы.
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